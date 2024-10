Napoli, Italiano è un vecchio pallino di De Laurentiis dai tempi di Gattuso (Di Marzio)

Manna firmerà un contratto di cinque anni con il Napoli, De Laurentiis deve ancora decidere il futuro di Meluso

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Firmerà un contratto di cinque anni. Ancora qualche dubbio sul prossimo allenatore azzurro. In pole c’è Italiano che ha già dichiarato che non rinnoverà con la Fiorentina. Il tecnico Viola è un vecchio pallino di De Laurentiis. Il presidente, poi, deve ancora decidere il destino di Meluso, attuale ds.

Il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano

“Il Napoli comincia a gettare le basi per la prossima stagione. Per il ds (che sarà Giovanni Manna, ndr) ora si attende la firma. Il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano, che a fine stagione saluterà la Fiorentina. Vecchio pallino del presidente De Laurentiis, che lo aveva sondato quando sulla panchina azzurra c’era ancora Gennaro Gattuso. Alla Fiorentina da quasi due anni, l’anno scorso ha raggiunto la finale di Coppa Italia e di Conference League”.

Manna a Napoli, Giuntoli richiama Pompilio a Torino

Scrive Di Marzio:

“Sarà Giovanni Manna dunque a guidare la rifondazione Napoli in estate. L’architetto dietro al progetto Next Gen della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli quest’anno. Aurelio De Laurentiis ha individuato in lui il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione. L’attuale direttore sportivo è Meluso, sul quale c’è una clausola di rinnovo automatico che il Napoli non sembra intenzionato a esercitare. Giovanni Manna firmerà un contratto per cinque anni. Cristiano Giuntoli ha scelto Stefano Stefanelli, dirigente del Pisa, per “sostituire” il partente Manna. A Torino dovrebbe arrivare anche Giuseppe Pompilio del Napoli, che farà il tragitto inverso rispetto a Manna“.

