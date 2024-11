Napoli, il 3 maggio l’anteprima del film scudetto con i calciatori in sala (CorSport)

“Tantissimi cinema di Napoli e provincia hanno aderito all’iniziativa. La gara con l’Udinese di quel weekend è stata fissata dalla Lega per lunedì 6 maggio”

“Sarò con te”, il film sul terzo scudetto del Napoli, sarà trasmesso in anteprima venerdì 3 maggio dalle ore 23. Si partirà, dunque, con un giorno di anticipo rispetto alla data del 4 maggio, l’anniversario del successo conquistato col pareggio di Udine. Grande attesa per la pellicola che racconterà i mesi che hanno preceduto il tricolore e gli istanti successivi al grande trionfo con immagini e dichiarazioni inedite di chi l’ha costruito e di chi l’ha vissuto. Tantissimi i cinema che tra Napoli e provincia hanno già aderito all’anteprima notturna con decine e decine di biglietti prenotati online. In una delle sale napoletane, dovrebbero essere presenti per la prima proiezione anche i protagonisti dello scudetto. La gara con l‘Udinese, prevista proprio per quel weekend, è stata fissata dalla Lega per lunedì 6 maggio alle 20.45.

Spalletti sarà invitato alla prima del film del Napoli sullo scudetto. Lo scrive anche il Corriere dello Sport.

Il tanto atteso film si vedrà al cinema a un anno di distanza dalla vittoria del terzo scudetto. S’intitola «Sarò con te», come la frase riportata sulle casacche dei giocatori per volontà di Luciano Spalletti. La data di uscita è il 4 maggio, ossia quella dello scudetto.

Le sale in cui verrà proiettato si potranno consultare nei prossimi giorni sul sito nexodigital.it

Ci saranno contenuti molto intimi riguardanti i pre e postpartita, momenti di spogliatoio tra Spalletti e la squadra, dietro le quinte che vedono come protagonista anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Piccole perle, immagini non comuni, al di là dei gol che si trovano negli archivi. Compatibilmente con gli impegni del calendario, ci sarà anche una prima ufficiale in una sala cinematografica della città e alla quale sarà invitato anche Luciano Spalletti che lo scudetto se l’è tatuato sul braccio.

