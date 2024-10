Napoli-Frosinone, le probabili: Ostigard al posto di Juan Jesus

Si va verso la conferma degli stessi undici che hanno vinto a Monza con Politano, recuperato, dal primo minuto. Zielinski ancora in campo

Le ultime di formazione sul Napoli di Calzona. Domani alle 12:30 si gioca Napoli-Frosinone, partita importante per dare continuità alle speranza di qualificazione alle coppe europee. Più abbordabile l’Europa League, ma la matematica dice che la Champions è ancora possibile. Calzona dovrà fare a meno di Juan Jesus, sciatalgia per lui. Al suo posto pronto Ostigard. Per il resto confermati gli stessi 11 che hanno vinto a Monza con Politano dal primo minuto.

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport:

«14 minuti giocati dal Napoli come un tempo nella gara contro il Monza. Sono tornato gli stessi giocatori ma è cambiata la mentalità. Contro il Frosinone per tenere vive le speranze europee. Non si è allenato Juan Jesus, sciatalgia per lui. Ostigard nettamente favorito in difesa su Natan insieme a Rrahmani. Poi Di Lorenzo e Mario Rui. Per il resto non ci sono novità: Zielinski in campo con Lobotka e Anguisa e davanti Politano che ha recuperato, Osimhen e Kvaratskhelia. Oggi De Laurentiis a Castel Volturno».

Napoli-Frosinone, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3), la probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Frosinone (3-4-2-1), la probabile formazione: Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allentaore: Di Francesco.

Di Francesco: «Conosco Calzona e il Napoli, sto alzando il livello d’attenzione della mia squadra»

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco in conferenza stampa per il match di domenica 14 aprile contro il Napoli.

«Servirà coraggio, è quello che ci ha un po’ contraddistinto in questa stagione. Lo dovremo dosare, il Napoli a Monza l’ho visto molto bene sotto tutti i punti di vista, sarà una partita difficile. Sarà importante essere compatti e capire che non possiamo essere sempre belli nella ricerca di certe giocate, ora i punti contano tanto e quindi dobbiamo abbassare il margine di errori. Sarà una partita diversa da quella di Coppa Italia, loro ci tengono a guadagnare terreno in classifica, lo stesso vogliamo noi per la salvezza».

«Noi abbiamo vinto a Napoli giocando col 3-4-2-1. I principi da portare avanti durante la gara sono gli stessi, chiaro che bisognerà capire chi abbiamo davanti e fare attenzione alle loro individualità. Conosco il loro allenatore, e sto provando ad alzare il livello di attenzione della squadra».

