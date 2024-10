Napoli – Frosinone 2-2, fischi del Maradona per gli azzurri. Rileggi la partita.

Il Napoli viene fermato dal Frosinone e della doppietta di Cheddira, la rincorsa Champions si complica nuovamente. Fischi assordanti del Maradona per la squadra di casa

Il Napoli affronta il Frosinone per la trentaduesima giornata, gli azzurri devono vincere per restare in scia delle squadre sopra in classifica e sperare per le prossime coppe europee considerando la quasi totale certezza dei cinque posti in Champions League.

99′ Fabbri dice che basta così! Napoli – Frosinone 2-2

98′ Espulso Mario Rui per doppio giallo, ha fermato il contropiede di Seck, fallo speso bene

96′ Ultima punizione dalla trequarti per il Napoli, c’è speranza ancora

92′ Occasione pazzesca per il Napoli, Osimhen aveva mandato Di Lorenzo davanti a Turati, il capitano prova a servire Simeone ma non ci arriva

91′ Cinque minuti recupero

89′ Si aspetta l’entità del recupero

86′ Entra anche Simeone al posto di Anguissa, si sbilancia totalmente Calzona

83′ Miracolo di Meret, Seck stava per appoggiare in rete con la pancia ma il numero uno azzurro para con il piede in acrobazia

81′ Ultimi dieci minuti, Frosinone arroccato dietro

78′ Doppio cambio per Calzona, dentro Raspadori e Cajuste per Zielinski e Politano che si è fatto male

76′ Altro tentativo di Kvara, ma sempre centrale

74′ Cheddira punisce nuovamente il Napoli, il centravanti viene lasciato colpevolmente da solo e colpisce di testa facilmente

70′ Kvara è salito in cattedra, gli azzurri si affidano a lui

66′ Piccoli screzi tra Mario Rui e Valeri, ammonito il portoghese

63′ Il Napoli torna avanti con il gol di Osimhen sugli sviluppi dal corner, Kvara tira di contro balzo e male, ma il nove da rapace tocca in rete a pochi passi da Turati

62′ Altra paratona di Turati sul missile di Kvara dalla distanza

60′ Fase confusa della partita, il Frosinone è ampiamente in partita , c’è bisogno di nuove energie

55′ Azione elaborata degli azzurri che porta al tiro di Kvara da dentro l’area ed esterno della rete

54′ Fase di blackout mentale dei giocatori del Napoli, c’è bisogno di una risposta

50′ Erroraccio clamoroso di Meret in fase di costruzione dal basso, Soulé pressa il portiere che perde il pallone. La palla arriva a Cheddira che può realizzare facile a porta sguarnita

47′ Subito doppia occasione per il Napoli, prima Osimhen scappa in contropiede e prova a scavalcare Turati con uno scavetto ma il portiere chiude in angolo. Dall’angolo poi colpo di testa di Di Lorenzo e altra paratona di Turati

46′ Nessun cambio per le due squadre in questo avvio

Inizia il secondo tempo

48′ Finisce il primo tempo, azzurri avanti grazie a Politano e Meret che ha parato il rigore a Soulé

46′ Tre minuti di recupero

43′ Fantastica sponda di Osimhen per Zielinski, il numero venti fa prima una finta ma poi calcia debole verso Turati

40′ Gli uomini di Calzona vogliono chiudere il tempo in attacco, altro angolo guadagnato sul lato destro

35′ Il Frosinone ancora con coraggio si inoltra in avanti, Cheddira prova il tiro da fuori e altra ottima parata di Meret

33′ Dopo lo spavento dei minuti precedenti, gli azzurri riprendono ad attaccare e Zielinski va vicino al gol di testa su assist del capitano, palla fuori di centimetri

30′ Si presenta Soulé dal dischetto ma Meret è bravissimo e intuisce il tiro bloccandolo alla grande!

28′ Dopo diversi minuti si rivedono anche gli ospiti in avanti, e disastro di Rrahmani che stende Cheddira regalando rigore al Frosinone

24′ Partenopei in controllo della partita, fioccano le occasioni dalle parti di Turati

20′ Napoli on fire adesso, Osimhen scappa in solitaria e solo davanti a Turati la mette fuori di un soffio

17′ Vantaggio del Napoli! Tiro a giro di Politano da destra e arcobaleno che si spegne dietro Turati

16′ Altra chance per Ostigard questa volta, il norvegese dopo un parapiglia clamorosa si gira e tira ma altissimo

14′ Grande giocata di Kvara, poi il georgiano serve Osimhen ma spara centrale e Turati respinge

12′ Il Napoli sta aumentando la mole di possesso ma non trova sbocchi nella difesa del Frosinone

9′ Rimi abbastanza frenetici, tanti errori in fase di costruzione di entrambe le squadre

6′ Lavoro difensivo di tutta la squadra, poiché c’è fuori Osimhen per il contatto precedente con Turati

3′ Giocata a memoria tra Politano e Osimhen, pallone in profondità classico, Turati chiude ma si fa male

1′ Si parte! Primo pallone per gli azzurri

Formazioni ufficiali di Napoli e Frosinone

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia all. Calzona

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira all. Di Francesco

