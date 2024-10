Le frenate di Juve, Atalanta e Bologna hanno aperto una porta al Napoli per la Champions (Teotino)

A Sky. Bucciantini: «Quando devi inseguire poi, e hai gli scontri diretti con Roma e Bologna al Maradona, le trasferte sono un’opportunità»

Negli studi di Sky si commentano gli ultimi risultati della 32esima giornata di Serie A. Sia Juventus che Bologna hanno pareggiato 0-0, un’enorme opportunità per il Napoli che sogna un posto in Champions e alle 12:30 sfida in casa il Frosinone. Gli interventi del giornalista Gianfranco Teotino e di Marco Bucciantini.

Teotino: «Solo la Roma viene da una serie positiva»

Le parole di Teotino a Sky:

«Frenata Champions, non solo il Bologna che pareggia due partite sulla carta abbordabili. Anche la Juventus, l’Atalanta che viene dalla sconfitta a Cagliari. Solo la Roma viene da una serie positiva. Queste frenate hanno clamorosamente aperto una porta per il Napoli per la corsa Champions. Se non vinci oggi la corsa viene frenata irrimediabilmente».

Bucciantini: «Il Napoli ha due scontri diretti importanti»

La risposta di Bucciantini:

«Il Napoli ha due scontri diretti. Quando devi inseguire poi, e hai gli scontri diretti con Roma e Bologna al Maradona, le trasferte sono un’opportunità. Fermare la partita sullo 0-0 viene considerato un valore. Negli altri campionati europei no. Un pomeriggio che scorreva davanti all’assenza di quello per cui si va a vedere il calcio negli stadi».

Tra meno di un’ora fischio di inizio al Maradona per Napoli-Frosinone. La squadra di Calzona cerca la continuità, mai tre vittorie di fila da quando c’è il tecnico condiviso con la Slovacchia. Anche Di Francesco alla ricerca di un risultato positivo che dia solidità alla squadra. È sfida tra Kvaratskhelia e Soulé.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

A disposizione: Gollini, Idiasik, Natan, Mazzocchi, Cajuste, Dendoncker, Traoré, Lindstrom, Simeone, Raspadori.

Frosinone (3-4-2-1): Turati, Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barranechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

