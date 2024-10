Meret, a breve incontro tra l’agente e il Napoli per stabilire il futuro (Corsport)

Avendo superato il 70% delle presenze in stagione scatterà il prolungamento del contratto fino al 2025, ma il futuro resta al momento incerto

Alex Meret ha conquistato sul campo il rinnovo fino al 2025. L’accordo precedente scadeva il prossimo 30 giugno, ma avendo Alex superato il 70% delle presenze stagionali, ha fatto scattare l’opzione fino al 2025. Un passaggio obbligato che però non garantisce la permanenza di Meret a Napoli come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il futuro di Meret

Presto sarà tempo di riflessioni e confronti con il suo agente Pastorello per definire il futuro.

“Meret qualche settimana fa ha maturato, ormai superandola, la quota del 70% delle presenze in stagione che avrebbe fatto scattare l’opzione di rinnovo unilaterale a favore del club: sarà esercitata, è scontato. Il portiere, che a Napoli sta bene, in una città che adora, si ritroverà legato alla società azzurra fino al 2025, ma il suo futuro sarà oggetto di un colloquio. Presto il suo agente, Federico Pastorello, incontrerà il Napoli per cominciare a discutere della prossima annata, per definire strategie e volontà, per far luce sul destino della porta del Napoli”.

