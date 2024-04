Mbappé: «Contro il Barcellona non mi nasconderò. È il momento dei grandi giocatori»

A Telefoot: «Questo periodo rappresenta un punto di svolta nella stagione. A fine aprile sapremo che tipo di stagione stiamo facendo»

Mercoledì al Parco dei Principi ci sarà la sfida di Champions tra Psg e Barcellona. Una sfida in cui Mbappé, apparso un po’ opaco nelle ultime partite di campionato, ha intenzione di mettersi in mostra.

Mbappé: «Questo periodo rappresenta un punto di svolta nella stagione»

Queste le sue dichiarazioni a “Telefoot“.

«È il momento dei grandi giocatori: sono preparato e come al solito non mi nasconderò».

«Ogni anno questo periodo rappresenta un punto di svolta nella stagione. A fine aprile avremo l’indicazione sul tipo di stagione che stiamo facendo. Sono sicuro che daremo il massimo, poi il risultato… sarà nelle mani di Dio».

Stanno facendo il giro dei social le immagini di un deluso Mbappé che viene sostituito durante la partita Marsiglia-Psg. L’attaccante parigino non ha gradito la sostituzione del suo allenatore.

Emblematico il post pubblicato su Instagram dopo la partita, che So Foot commenta così:

“L’immagine è bellissima. Kylian Mbappé esce lentamente, sotto la pioggia, da dietro, fascia da capitano sulla punta delle dita, alle spalle della telecamera, il prato del Vélodrome. La messa in scena racconta, senza bisogno di specificarlo con un testo la tristezza di un uomo, l’ingiustizia di una situazione e l’ingratitudine provata dall’eroe di questo dipinto, che rappresenterebbe una bellissima copertina dell’album di Liam Gallagher o Booba. Insomma, tutto si riduce a questo momento. La vittoria quasi miracolosa del Psg , che ha giocato in inferiorità numerica per oltre un tempo, scompare nello sfondo sfocato”.

