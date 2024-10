Mbappé, sostituito ancora da Luis Enrique, non la prende bene (Le Parisien)

Impreca contro il tecnico. Luis Enrique in conferenza: «La stessa domanda ogni settimana, è stancante. Cerco sempre la soluzione migliore per la squadra. Non mi interessa se non capite»

Ieri in Ligue 1 è andata in scena Marsiglia-Psg. Gli uomini di Luis Enrique hanno vinto per 2-0 ma quando in campo c’è, o non c’è, Mbappé l’attenzione si sposta tutto sul parigini. E infatti, ieri sera è andata in onda anche “l’episodio 37, stagione 1 della serie Tra i due uomini“. Così descrive le Parisien l’ennesima polemica tra l’allenatore spagnolo e il talento francese. Ieri sera Luis Enrique lo ha richiamato in panchina all’alba del secondo tempo. Mbappé però non ha preso bene il cambio e, anche se non in maniera esplicita, lo ha fatto notare.

Mbappé sostituito ancora da Luis Enrique, questa volta il francese non la prende bene

Scrive il quotidiano:

“La foto postata sul suo account Instagram la dice lunga sulla sua delusione. Più forte, a quanto pare, della gioia di vedere la sua squadra vincere al Vélodrome 10 contro 11“. Una foto senza alcun commento da parte sua, che lascia libero sfogo a tutte le interpretazioni.

Al 65′ Mbappé è stato richiamato in panchina. Al suo posto Gonçalo Ramos. “Con un sorriso compiaciuto agli angoli delle labbra e il broncio irritato, l’attaccante parigino sta affrontando giorni brutti: il suo ultimo Classique con la maglia parigina sta per finire e lui è stato un’ombra in campo. Ha lasciato il campo, senza nemmeno uno sguardo a Luis Enrique“.

La sua non è stata la miglior partita della stagione. Ne è consapevole. 31 palloni giocati di cui 12 persi, nessun tiro, nessuna occasione creata e scelte individuali discutibili. “In definitiva, c’è poco altro da dire sulla sua prestazione, se non che la sua sostituzione non è ingiustificata”

Luis Enrique: «Se non capisci le mie decisioni, non mi interessa»

Nonostante ciò, in conferenza stampa post partita, all’allenatore del Psg hanno chiesto il perché della sostituzione. La risposta seccata di Luis Enrique: «Tu fai la stessa domanda ogni settimana, è stancante. Sono un allenatore, prendo decisioni ogni giorno. Continuerò a farlo fino al mio ultimo giorno a Parigi. Cerco sempre di trovare la soluzione migliore per la squadra. Se non capisci le mie decisioni, non mi interessa».

Qualcuno ha anche accusato Mbappé di aver imprecato contro il suo allenatore:

«Non ho visto niente, non ho visto proprio niente».

