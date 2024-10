Manna nuovo ds del Napoli: contratto a lungo termine per l’ex Juve (Romano)

Il giornalista conferma la notizia già lanciata stamani dal CorSport. Manna ha collaborato con Giuntoli in questi mesi ed è stato il vero promotore della Next Gen.

Sarà Giovani Manna il nuovo direttore sportivo del Napoli dalla prossima stagione. De Laurentiis ha scelto. La notizia viene confermata anche dal giornalista Fabrizio Romano, che scrive:

Giovanni Manna, prossimo a firmare come nuovo direttore sportivo del Napoli. Lascerà la Juventus perché a breve dovrebbe essere siglato un contratto a lungo termine con il Napoli.

🔵✅ Giovanni Manna, set to sign as new Napoli director. He’s leaving Juventus as long term deal with Napoli is expected to be sealed shortly. https://t.co/CZkcR2Ottx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024

Quest’anno il Napoli aveva scelto Mauro Meluso, ma la decisione si è rivelata fallimentare, in quanto i campioni d’Italia in carica si trovano ora all’ottavo posto in campionato, a -12 dal quarto.

Manna sarà il nuovo ds del Napoli

Giovanni Manna, campano di campano di Valle della Lucania (provincia di Salerno), ha ricevuto il premio di “Dirigente dell’anno 2023”. Tra i candidati, oltre a lui, c’erano il ds dell’Empoli Accardi e del Verona Sogliano. Il presidente del Napoli ha provato a sondare anche Sartori ma da Bologna non si muove. Stamani il Corriere dello Sport ha scritto:

“Il Napoli ha scelto l’uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l’anima e il cervello della Next Gen che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt. De Laurentiis è deciso ad affidare a lui la direzione dell’area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione. Adl ha provato a sondare anche Giovanni Sartori del Bologna, ma non si muoverà e l’idea è tramontata sul nascere“.

