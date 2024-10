Manna al Napoli, Romano conferma: pronto un quinquennale, manca solo la firma

Tutto pronto, tutto deciso, Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Non ci sono ovviamente ancora conferme ufficiali, ma la conferma questa mattina arriva dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che su X scrive

Giovanni Manna, firmerà un contratto quinquennale con il Napoli come nuovo direttore – poiché tutti i documenti sono pronti. Lascerà la Juventus a fine stagione, come previsto.

🔵🔐 Giovanni Manna, set to sign five year deal at Napoli as new director – as all documents are ready.

He’s leaving Juventus as the end of the season, as expected. pic.twitter.com/ELTPj3DwIm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2024