Rottura del crociato per Ferguson. Addio all’obiettivo di mercato del Napoli

Previsto uno stop di 5-7 mesi. Era un obiettivo di mercato di De Laurentiis e Manna ma l’infortunio cambia i piani

C’è il comunicato sulle condizione di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna e obiettivo di mercato del Napoli. Purtroppo il centrocampista ha rimediato una lesione del crociato. Stagione finita quindi per lo scozzese che sciaguratamente deve anche rinunciare a gran parte della prossima.

Il comunicato del Bologna

Al 58′ di Bologna-Monza, in occasione di un contrasto di gioco con Birindelli, Ferguson ha accusato un problema al ginocchio destro. Nonostante il dolore lo scozzese è rimasto in campo, alzando poi bandiera bianca al 62′ e venendo sostituito da Ndoye.

“Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero”.

Il Napoli si unisce alla corsa per Lewis Ferguson, Manna lo voleva già alla Juventus (Schira)

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira conferma le indiscrezioni su Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna. Su di lui c’è anche il Napoli. Il futuro direttore sportivo Manna stravede per lo scozzese e lo voleva portare già alla Juventus. Ora diventerà un obiettivo anche del Napoli e sarà bagarre con Giuntoli.

Il direttore tecnico juventino non mollerà di certo Ferguson e il Napoli proverà a portarlo in azzurro in attesa anche del prossimo allenatore.

Nicolò Schira su Twitter (X) scrive

“Napoli si unisce alla corsa per provare a ingaggiare il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Manna lo ama e lo voleva già alla Juventus, che continua ad interessarsi a lui (Anche Giuntoli apprezza molto Fergie)”.

