Il Napoli si unisce alla corsa per Lewis Ferguson, Manna lo voleva già alla Juventus (Schira)

Il futuro direttore sportivo del Napoli è innamorato dello scozzese. Anche Giuntoli apprezza molto il centrocampista. Sarà duello di mercato

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira conferma le indiscrezioni su Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna. Su di lui c’è anche il Napoli. Il futuro direttore sportivo Manna stravede per lo scozzese e lo voleva portare già alla Juventus. Ora diventerà un obiettivo anche del Napoli e sarà bagarre con Giuntoli.

Il direttore tecnico juventino non mollerà di certo Ferguson e il Napoli proverà a portarlo in azzurro in attesa anche del prossimo allenatore.

Manna lo ama e lo voleva già alla Juventus

Nicolò Schira su Twitter (X) scrive

“Napoli si unisce alla corsa per provare a ingaggiare il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Manna lo ama e lo voleva già alla Juventus, che continua ad interessarsi a lui (Anche Giuntoli apprezza molto Fergie)“.

#Napoli join in the race to try to sign #Bologna’s midfielder Lewis #Ferguson. Manna loves him and already wanted the scottish midfielder at #Juventus, which are still interested in him (Giuntoli appreciates Fergie a lot). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2024

Il Napoli cambia il centrocampo: Ferguson e i ritorni di Gaetano e Folorunsho. Lo scrive la Gazzetta con Salvatore Malfitano.

Di fatto, a oggi, soltanto Anguissa e Lobotka possono dirsi certi del posto. Sono rimasti titolari inamovibili in ognuna delle tre gestioni che si sono susseguite finora (Garcia, Mazzarri, Calzona) ed entrambi hanno rinnovato il contratto durante la scorsa stagione.

Per completare idealmente il terzetto, andando a sostituire Zielinski che al termine del campionato diventerà un nuovo calciatore dell’Inter, Aurelio De Laurentiis ha individuato un profilo che lo stuzzica. Si tratta di Lewis Ferguson, gioiellino del formidabile Bologna. Centrocampista di qualità, abile incursore e realizzatore efficace. I rossoblù, consapevoli del suo valore, gli hanno prolungato il contratto in estate fino al 2027. Il che vuol dire che servirà un’offerta di spessore, da almeno 25 milioni di euro, per convincere Saputo a intavolare una trattativa. Rispetto ai nuovi arrivi della sessione invernale, infatti, risalta con forza il rendimento dei calciatori di proprietà attualmente in prestito. Michael Folorunsho a Verona e Gianluca Gaetano a Cagliari si stanno distinguendo molto positivamente, al punto da attirare le attenzioni di Luciano Spalletti in ottica Nazionale. (…)

