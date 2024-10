Il rapper Lazza (milanista) canta “voi siete napoletani” ai tifosi della Roma (VIDEO)

Già lo scorso anno al Palapartenope era stato protagonista di sfottò con i tifosi tra scudetto ed eliminazione dalla Champions

Il rapper Lazza (milanista) canta “voi siete napoletani” ai tifosi della Roma.

Milano, Stadio San Siro. Ieri sera mentre si disputava l’andata dei quarti di finale di Europa League tra il Milan e la Roma, dagli spalti rossoneri i tifosi hanno intonato un coro rivolto ai tifosi della Roma: “Voi siete napoletani”.

Milan-Roma, Lazza canta: “Voi siete napoletani”

Ha fatto molto discutere il fatto che tra i tifosi rossoneri che cantavano questo coro ci fosse il rapper Lazza, ripreso dalle telecamere di Dazn.

Il video dell’accaduto:

Ed ecco che il buon Lazza canta a San Siro “voi siete Napoletani”

Bene così

Durante il concerto di Lazza, che si è tenuto mercoledì 3 maggio al Palapartenope, mentre in tv si seguiva con ansia la partita della Lazio contro il Sassuolo, si sono esibiti diversi artisti tra cui anche un’icona della cultura napoletana come Gigi d’Alessio. Tuttavia, grandi cantanti a parte, sono stati ben altri i momenti particolari di questa esibizione. Prima il coro dei tifosi che sulle note cantavano «Napoli torna campione». Poi le provocazioni che si sono scambiati il cantante, noto per essere un tifoso del Milan, e il pubblico che esprimeva la fede azzurra.

Lazza stesso ironizza: «Non fate battute sul calcio, però sono contento che oggi che è mercoledì potete essere qua, perché siete usciti dalla Champions ed è un giorno di festa». Per poi aggiungere in risposta ai tifosi: «Ve la siete cercata voi».

Nel mentre, il concerto di Lazza non sarà l’unico dove i tifosi potranno festeggiare, perché questa sera alle ore 18:00 i cancelli dello stadio Diego Armando Maradona saranno aperti. Chi ha comprato il biglietto potrà seguire direttamente dallo stadio la sfida tra Napoli e Udinese, forse la sfida decisiva che mette un punto al tema scudetto. In caso di vittoria, ma anche di pareggio, gli azzurri solleveranno il trofeo e per la terza volta il Napoli sarà campione d’Italia nella sua storia.

