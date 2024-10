L’avvocato di De Laurentiis al Corsport: «Confidiamo nell’archiviazione del caso»

«Non abbiamo particolari preoccupazioni, anzi. Sotto il profilo penale, rispetto all’operazione, non c’è l’ingiusto vantaggio ipotizzato: l’acquisto di Osimhen non ha portato alcun vantaggio alla Società Sportiva Calcio Napoli né sotto il profilo patrimoniale, aspetto già vagliato e archiviato dalla procura di Napoli, e tantomeno sotto quello sportivo: da questa indagine è emerso che il patrimonio della società è così capiente e altrettanto sano da escludere la necessità di valorizzare un’operazione per iscriversi ai campionati. Italiani o europei. Tra l’altro, sono state anche pagate regolarmente le tasse».

Sulle parole di De Laurentiis

«È stato De Laurentiis in persona a volere il confronto con i magistrati: voleva essere ascoltato e spiegare la posizione della società. Rispetto all’accusa contestata di falso in bilancio, credo sia stato chiaro: il Napoli, con quell’operazione, avrebbe comunque partecipato alle competizioni italiane e internazionali e soddisfatto il fairplay finanziario. Confidiamo in una rivalutazione della contestazione: auspichiamo che il reato dal punto di vista penale venga archiviato». E ancora: «Ripeto: rispetto alla necessità di gonfiare il bilancio per partecipare al campionato, non c’è stato alcun artificio utile a ricavare agevolazioni: dal punto di vista sportivo, alla luce del proscioglimento di due anni fa e non risultando fatti nuovi rispetto al passato, il Napoli non dovrebbe correre alcun rischio».

In conclusione

«Il presidente era molto tranquillo. Confidiamo che le argomentazioni esposte nel corso di questo colloquio siano considerate sufficienti anche dai pubblici ministeri per richiedere l’archiviazione».