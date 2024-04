La Wullaert alla Hermoso: «Al bacio di Rubiales non si è allontanata, la sua reazione mi ha confusa»

La calciatrice belga: «Forse si è sentita sopraffatta. Ho pensato che un bacio sulla bocca fosse parte della cultura spagnola»

La calciatrice belga dell’Anderlecht Tessa Wullaert (31) capitana della Nazionale, si è sentita in diritto di dire la sua a Jenni Hermoso in relazione al bacio indesiderato dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dopo la finale della Coppa del Mondo.

La Tessa Wullaert, parlando a “Niesuwsbland” della gara disputata dal Belgio contro la Spagna per la qualificazione agli Europei, ha dichiarato che non capisce la reazione della Hermoso e che la sua reazione sarebbe stata un’altra, avrebbe rimproverato in qualche modo a Rubiales il suo brutto comportamento.

La Wullaert alla Hermoso

«Ero confusa. Per un momento ho pensato che un bacio sulla bocca fosse semplicemente parte della cultura in Spagna, soprattutto perché la Hermoso non si è allontanata». Poi ha dichiarato: «Se fosse successo a me, la mia reazione sarebbe stata diversa. Non è una critica: forse si è sentita sopraffatta».

La capitana della nazionale belga, ex del Manchester City, ha aggiunto: «È un peccato che quel momento abbia in qualche modo messo in secondo piano il titolo mondiale, ma è un bene che ancora una volta sia diventato chiaro ad alcuni uomini che non possono fare semplicemente quello che vogliono».

Per la cronaca, la Spagna ha vinto 7-0 e la Hermoso ha segnato anche un gol.

