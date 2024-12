Hermoso: «Ciò che è successo negli ultimi sei mesi mi cambiata molto» 

Alla vigilia della finale di Nations: «Mi ha resa più forte. Ho imparato molte cose che non mi succederanno più in futuro»

La calciatrice spagnola, Jenni Hermoso, è tornata a parlare in conferenza stampa. L’ultima a cui aveva assistito risale a circa sei mesi fa, vigilia della semifinale del Mondiale poi vinto. Da lì poi gli eventi e il comportamento dell’ex presidente Federale Rubiales l’hanno travolta. Oggi, alla vigilia della finale di Nations League femminile contro la Francia, è tornata a parlare in sala stampa. Le sue parole riportate da El Mundo Deportivo:

«Sono fortunata a giocare un’altra finale dopo sei lunghissimi mesi. Oggi mi piace il calcio. Abbiamo il privilegio di poter giocare un altro torneo qui a La Cartuja e spero che il domani sia di nuovo bello per tutti».

Hermoso: «Sono una ragazza più forte»

Jenni ha anche accennato a quanto successo negli ultimi mesi. Le pressioni ricevute della Federcalcio spagnola dopo il bacio estorto da Rubiales e il conseguente processo.

«La mia ultima conferenza stampa è stata prima della semifinale. Sono successe molte cose. Non saprei cosa dire a quella Jenni. Sono felice, Mi sento bene e penso che il calcio continua a darmi ciò di cui ho bisogno. Continuo a lavorare per potermi divertire. I cambiamenti avvenuti negli ultimi sei mesi mi hanno cambiato molto. Mi hanno reso una ragazza più forte. Ho imparato molte cose che non mi succederanno più in futuro».

Il percorso della Spagna:

«Stiamo facendo la storia in breve tempo. La squadra si sente campione in ogni senso. Domani avremo l’opportunità di mostrare al mondo che possiamo fare cose molto belle».

Hermoso per un breve periodo ha giocato in Francia, al Psg:

«Ho vissuto in Francia, l’esperienza però non mi è piaciuta per niente. Ne sono uscita più forte. Se domani vinciamo, faremo di nuovo la storia. Spero che le generazioni future ci vedano come un esempio da seguire. Voglio che la Spagna vinca ancora domani. La squadra è molto unita, stiamo facendo la storia e sono molto orgoglioso di tutte le mie compagne di squadra e dell’ambizione che abbiamo».

Hermoso tre ore in Tribunale: «Il bacio di Rubiales è stato inaspettato e per nulla consensuale»

La calciatrice spagnola Jenni Hermoso è stata convocata dal giudice del Tribunale Nazionale Francisco de Jorge per testimoniare in merito a quanto accaduto con Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili. Marca scrive:

“La campionessa del mondo ha confermato al giudice che il bacio datole da Rubiales non era consensuale e che ha subito pressioni quando le è stato chiesto di difendere l’uomo pubblicamente. «E’ andato tutto bene. Tutto resta nelle mani della giustizia. Grazie mille per il supporto. È stato lungo… il processo farà il suo corso», ha detto all’uscita. Ha trascorso circa tre ore nel Tribunale nazionale. Secondo fonti legali, Hermoso ha dichiarato che il bacio «è stato inaspettato e assolutamente non consensuale» e che in seguito, sia sul volo di ritorno in Spagna che durante il suo soggiorno a Ibiza, l’indagato l’ha costantemente “molestata”, il che “ha creato una situazione triste e scomoda””.

