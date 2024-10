La Uefa paga il bonus per gli ottavi di Champions. 9,6 milioni a Napoli, Lazio e Inter

In totale la Uefa verserà 153,6 milioni di euro ai 16 club che si sono qualificati per gli ottavi.

La Uefa si prepara a pagare i club che hanno preso parte alla Champions di quest’anno. Ad essere pagati nei giorni scorsi sono state le squadre che sono arrivate agli ottavi di finale. Complessivamente, la Federcalcio europea verserà 153,6 milioni di euro ai 16 club che si sono qualificati per gli ottavi, 9,6 milioni di euro a testa.

9,6 milioni a Napoli, Inter e Lazio per la Champions

Tra i club che riceveranno tale somma ce ne sono tre italiani, Lazio, Napoli e Inter. Guardando solamente ai club italiani, questa volta il totale dei versamenti ammonta a 28,8 milioni di euro. Il Milan purtroppo non sarà della partita avendo abbandonato la competizione dopo la fase a gironi. 9,6 milioni dunque sono entrate nelle casse dei tre club che, sfortunatamente, non sono riuscite a staccare un pass per i quarti che si disputano in questi giorni.

Con questi versamenti, guardando quindi fino agli ottavi di finale di Champions League, la UEFA ha già distribuito quasi 1,7 miliardi di euro alle 32 squadre che hanno preso parte alla competizione. Restano in gioco ancora 320 milioni di euro circa, da distribuire alle squadre che prendono parte al torneo dai quarti in avanti.