La Premier penalizza l’Everton di altri due punti per violazione della norme finanziarie (Athletic)

Già a novembre una penalità di 6 punti per violazione delle stesse norme. La difesa del club: “I periodi finanziari analizzati sono già stati soggetti a punizione”

La Premier League ha inflitto all’Everton due punti di penalità per la violazione delle regole di redditività e sostenibilità relative al triennio che si conclude con la stagione 2022/23. Lo riporta The Athletic.

“All’Everton è stata assegnata un’ulteriore penalità di due punti per violazione delle regole di redditività e sostenibilità della Premier League. La sanzione, inflitta da una commissione indipendente a cui la Premier League ha deferito l’Everton a gennaio, è la seconda della stagione e si riferisce al triennio contabile che termina con la stagione 2022-23“.

Una nuova sanzione per la violazione delle stesse regole

L’Everton adesso si trova al 16esimo posto in classifica, a due punti dalla zona retrocessione. Già a novembre il club aveva subito una penalità di 10 punti per la violazione della stessa norma relativa però al triennio terminato con la stagione 2021-22. Poi, dopo il ricordo, la prima penalità è stata ridotta a sei punti.

“L’Everton non ha confermato se farà appello contro il secondo rigore, ma deve notificare la propria intenzione di farlo entro sette giorni. La Premier League può anche ricorrere in appello contro la decisione della commissione indipendente, per aumentare la sanzione. Il 31 marzo, l’Everton ha registrato una perdita di 89,1 milioni di sterline (112,5 milioni di dollari) per la stagione 2022-2023, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. I conti mostrano che il debito del club è salito a 330,6 milioni di sterline, dopo la sesta stagione consecutiva in perdita, ma l’Everton afferma che questo debito crescente è in gran parte dovuto a “investimenti significativi” nel loro nuovo stadio al Bramley-Moore Dock nel Merseyside, previsto per aperto per il calcio competitivo nel 2025“.

Il club però ha espresso perplessità circa questa nuova penalità. Perché il periodo preso in esame comprende parte del periodo che ha portato già alla prima penalità.

“La Premier League non ha linee guida che impediscano che un club venga sanzionato per presunte violazioni in periodi finanziari che sono già stati soggetti a punizione, a differenza di altri organi di governo“, si legge in una dichiarazione dell’Everton.

Premier League, ridotti i punti di penalizzazione dell’Everton da 10 a 6 (Guardian)

Ridotti i punti di penalizzazione dell’Everton da 10 a 6. La Premier League aveva tolto ai Toffees 10 punti per violazione del Fair Play finanziario.

Il Guardian scrive:

L’Everton ha avuto una mano nella sua lotta per evitare la retrocessione dopo che la detrazione di 10 punti per una violazione delle regole sui profitti e sulla sostenibilità della Premier League è stata ridotta a sei punti in appello. La squadra di Sean Dyche è ora 15esima in classifica con 25 punti.

L’Everton ha rilasciato una dichiarazione dopo la diffusione della notizia in cui si legge: “Il club sta ancora digerendo la decisione della commissione, nel frattempo siamo soddisfatti che il nostro appello abbia portato a una riduzione della sanzione a 6 punti.

Comprendiamo che la commissione d’appello abbia ritenuto inappropriata la detrazione di 10 punti originariamente imposta se valutata rispetto ai parametri di riferimento disponibili di cui il club ha reso consapevole la commissione, inclusa la posizione ai sensi dei regolamenti EFL pertinenti, e la detrazione di 9 punti imposta secondo le regole proprie della Premier League in caso di insolvenza.

Il club è inoltre particolarmente soddisfatto della decisione della commissione di appello di ribaltare la conclusione della commissione originaria secondo cui il club non ha agito in massima buona fede. Quella decisione, insieme alla riduzione della detrazione dei punti, è stata una questione di principio incredibilmente importante per il club in appello. Il club, quindi, si sente vendicato nel portare avanti il ​​suo ricorso. Nonostante la decisione della commissione di appello e l’esito positivo, il club rimane pienamente impegnato a collaborare con la Premier League rispetto al procedimento in corso avviato per il periodo contabile che termina a giugno 2023“.

