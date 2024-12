Premier League, ridotti i punti di penalizzazione dell’Everton da 10 a 6 (Guardian)

L’Everton ha rilasciato una dichiarazione dopo la diffusione della notizia in cui si legge: “Il club sta ancora digerendo la decisione della commissione, nel frattempo siamo soddisfatti che il nostro appello abbia portato a una riduzione della sanzione a 6 punti.

Comprendiamo che la commissione d’appello abbia ritenuto inappropriata la detrazione di 10 punti originariamente imposta se valutata rispetto ai parametri di riferimento disponibili di cui il club ha reso consapevole la commissione, inclusa la posizione ai sensi dei regolamenti EFL pertinenti, e la detrazione di 9 punti imposta secondo le regole proprie della Premier League in caso di insolvenza”.

“Il club è inoltre particolarmente soddisfatto della decisione della commissione di appello di ribaltare la conclusione della commissione originaria secondo cui il club non ha agito in massima buona fede. Quella decisione, insieme alla riduzione della detrazione dei punti, è stata una questione di principio incredibilmente importante per il club in appello. Il club, quindi, si sente vendicato nel portare avanti il ​​suo ricorso. Nonostante la decisione della commissione di appello e l’esito positivo, il club rimane pienamente impegnato a collaborare con la Premier League rispetto al procedimento in corso avviato per il periodo contabile che termina a giugno 2023“.