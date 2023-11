L’Everton penalizzato di 10 punti in Premier per violazione del Fair play finanziario (The Athletic)

La Premier ha confermato la penalità per violazione delle regole di redditività e sostenibilità. Adesso il club è ultimo col Burnley con 4 punti

Meno 10 punti all’Everton. Questa è la sanzione che la Premier League ha inflitto ai Toffees per aver violato Il Fair play finanziario. Più precisamente per violazione delle regole di redditività e sostenibilità della Premier. Lo ha reso noto The Athletic:

“Il club è stato deferito a una commissione indipendente a marzo per presunte violazioni relative alla stagione 2021-22 e il mese scorso si è svolta un’udienza. L’Everton avrebbe potuto essere multato o ricevere restrizioni sui trasferimenti, ma la Premier League ha ora confermato la penalità di una detrazione di punti, che vedrà la squadra di Sean Dyche scendere al 19° posto in classifica, a quattro punti, solo sopra il Burnley ultimo in classifica per differenza reti”.

Il club ha reso fatto sapere di voler chiedere il ricorso rispetto alla decisione sulla penalità, definita “del tutto sproporzionata e ingiusta“.

Un estratto del comunicato dell’Everton:

“L’Everton Football Club è scioccato e deluso dalla decisione della commissione della Premier League. La società ritiene che la commissione abbia imposto una sanzione sportiva del tutto sproporzionata e ingiusta. Il club ha già comunicato l’intenzione di ricorrere in appello contro la decisione della Premier League. L’Everton sostiene di essere stato aperto e trasparente nelle informazioni fornite alla Premier League e di aver sempre rispettato l’integrità del processo. Il club non riconosce la constatazione di non aver agito con la massima buona fede e non comprende che si tratti di un’accusa avanzata dalla Premier League nel corso del procedimento“.

La Premier voleva togliere 12 punti all’Everton

La Premier League ha raccomandato una detrazione di 12 punti in classifica per l’ Everton, colpevole a suo dire di aver violato le regole del fair play finanziario inglese. Lo scriveva a fine ottobre il Telegraph.

Il caso dell’Everton è attualmente all’esame di una commissione indipendente, la decisione è prevista entro la fine dell’anno. Il club, sedicesimo in campionato, ha registrato perdite finanziarie per 304 milioni di sterline negli ultimi tre anni, ben oltre il limite di 105 milioni di sterline stabilito dalla Premier League.

ilnapolista © riproduzione riservata