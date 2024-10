La Figc cambia le norme sui calciatori albanesi: non occuperanno più slot di extracomunitari

Varrà dalla stagione 2024/25. Ogni club avrà, quindi, uno slot in più per un “extracomunitario” qualora acquisti un calciatore di nazionalità albanese.

La Figc, attraverso un comunicato, ha affrontato la questione legata ai calciatori albanesi in Serie A, dopo aver dovuto affrontare la scorsa estate quella legata ai britannici ed elvetici. A luglio 2023, infatti, i calciatori del Regno Unito erano stati ritenuti “comunitari” in Serie A; questo consentiva di avere così uno slot in più per un “extracomunitario” ad ogni club che acquistava un calciatore britannico.

Con la nuova norma ogni club può ingaggiare dall’estero un calciatore albanese senza dover necessariamente liberare uno slot, come avviene per i calciatori britannici. Il tutto dovrà però sottostare al numero complessivo di extracomunitari che possono arrivare in una stagione.

Dopo la decisione della Figc, arriva il comunicato della Federcalcio albanese

Il 28 marzo 2024 la Federcalcio italiana ha tenuto una riunione del Comitato Esecutivo che ha preso alcune importanti decisioni. Uno dei temi discussi all’ordine del giorno è stata la modifica delle regole relative al tesseramento dei calciatori extracomunitari per la stagione 2024-2025 nel Paese confinante.

In relazione a questo tema, la Federcalcio italiana ha deciso che, a partire dalla prossima stagione, considererà i giocatori albanesi come locali e non stranieri. In relazione a questo cambiamento molto importante per la comunità albanese in Italia e non solo, l’Afl (Federcalcio albanese) e in particolare il Presidente Armand Duka ha sempre insistito per un incontro con il Presidente della Federazione Italiana, Gabriele Gravina, per raggiungere un accordo in merito.

A questa decisione ha dato un importante contributo anche il Primo Ministro Rama, che ha sollevato la questione durante le sue visite di governo in Italia e negli incontri con le controparti del governo italiano. Questa decisione influenzerà direttamente l’attivazione dei talenti albanesi per competere ad armi pari in uno dei campionati più importanti del mondo.

