Klopp elogia De Zerbi: «Continui a stravolgere il mondo del calcio»

Dopo Liverpool-Brighton (2-1). «Ha allestito una squadra così nonostante i tanti infortuni. Lo seguirò da lontano»

Al termine di Liverpool-Brighton (2-1), Jurgen Klopp ha espresso solo parole di elogio per l’avversario. Roberto De Zerbi è infatti sulla lista di molti club europei per la prossima stagione, tra cui Liverpool e Bayern Monaco. L’italiano è considerato ancora un allenatore della “nouvelle vague” nonostante una stagione non esaltante a Brighton.

Anche il Liverpool, quindi, è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo che Klopp ha annunciato il suo addio a fine stagione. E De Zerbi è fra i candidati. Non c’è miglior sponsor per l’italiano dell’allenatore che gli dovrebbe lasciare la panchina. Al termine di Liverpool-Brighton, Klopp ha infatti dichiarato: «È incredibile quello che ha realizzato».

L’endorsment di Klopp a De Zerbi: «Ha fatto un lavoro incredibile. Gli ho detto di continuare così»

La “last dance” di Klopp potrebbe chiudersi con la vittoria della Premier League. Un’eredità non indifferente per il prossimo allenatore dei Reds. Le chance di vittoria del campionato sono aumentate dopo il pareggio a reti involate tra Manchester City e Arsenal.

Nell’elogiare De Zerbi, Klopp “ha elencato i nomi di giocatori importanti, come il campione del mondo argentino Alexis Mac Allister, arrivato proprio dal Brighton a Liverpool la scorsa estate, e non ha mancato di ricordare i tanti infortuni con cui De Zerbi ha dovuto combattere durante la stagione: «Ma mette insieme una squadra del genere. Ha fatto un lavoro incredibile. Gli ho detto di continuare a capovolgere il mondo del calcio. Lo guarderò da lontano. Provo tanto rispetto per quello che fa»“.

«Non penso di rinnovare con il Brighton»

De Zerbi ha presentato in conferenza stampa il match Liverpool-Brighton che si terrà domani. Il tecnico italiano ha fatto capire che il suo futuro sarà lontano dal Brighton.

Queste le sue parole sul rinnovo: «Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ma questa è solo una parte del motivo».

«Devo parlare con Tony Bloom (ndr presidente del Brighton) per prendere una decisione sul mio futuro, voglio capire qual è il progetto. Voglio mantenere la mia ambizione».

