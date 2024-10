De Zerbi: «Non penso di rinnovare con il Brighton»

In conferenza: «Devo parlare con Tony Bloom per prendere una decisione sul mio futuro, voglio capire qual è il progetto»

De Zerbi ha presentato in conferenza stampa il match Liverpool-Brighton che si terrà domani. Il tecnico italiano ha fatto capire che il suo futuro sarà lontano dal Brighton.

De Zerbi: «Voglio capire qual è il progetto e mantere la mia ambizione»

Queste le sue parole sul rinnovo: «Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ma questa è solo una parte del motivo».

«Devo parlare con Tony Bloom (ndr presidente del Brighton) per prendere una decisione sul mio futuro, voglio capire qual è il progetto. Voglio mantenere la mia ambizione».

De Zerbi, Tuchel, Flick. In Spagna è già partito il toto allenatori per cercare di capire chi siederà sulla panchina dei blaugrana la prossima stagione. Il più quotato, per le caratteristiche del suo gioco è De Zerbi, che pare avere “il dna del Barcellona“.

Mundo Deportivo riporta un retroscena svelato dal programma ‘Tot Costa’ di Catalunya Ràdio, secondo cui Guardiola avrebbe indicato De Zerbi come ideale futuro allenatore del Barcellona.

“Joan Laporta ha chiesto consiglio a Pep Guardiola per determinare la scelta del successore di Xavi. Quando Johan Cruijff era vivo, il presidente del Barça aveva deciso, vista l’amicizia che li univa, di consultare sempre Johan sulle importanti decisioni sportive da prendere. In questo caso, e in assenza del maestro, Laporta si sarebbe rivolto all’amico Pep Guardiola per dargli la sua opinione su chi dovrebbe essere il suo nuovo allenatore. Le stesse informazioni, dettagliate dai giornalisti Jordi Grau e Santi Giménez, indicano che Guardiola ha risposto a Laporta che il prescelto doveva essere l’italiano De Zerbi“.

