Kim non è felice di far panchina al Bayern, ma ha intenzione di restare (Sky Sport De)

La scorsa estate il Bayern Monaco ha pagato al Napoli la clausola rescissoria di Kim Min-jae. Il difensore coreano, se all’inizio era considerato un titolare nel club tedesco, oggi è il terzo centrale; è più in panchina che in campo.

Nonostante la situazione non facile, Florian Plettenberg di Sky Sport Germania scrive:

Kim non è soddisfatto della sua situazione. Tuttavia, al momento non sta prendendo in considerazione di trasferirsi in estate. Vuole restare e dimostrare le sue qualità la prossima stagione. Si sente comunque a suo agio a Monaco e nel club. Il suo contratto è valido fino al 2028.

🔴 Min-jae #Kim is currently only the third-choice center-back at FC Bayern!

➡️ Kim is not satisfied with his situation

➡️ However, he is not considering a transfer in the summer at the moment. He wants to tough it out and prove next season why Bayern brought him in last… pic.twitter.com/mIEoc63gRA

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 18, 2024