Kim non è più titolare al Bayern: «Non sono abituato». Tuchel: «Capisco che sia difficile per lui»

Kim ha lasciato il Napoli quest’estate, con i tifosi che ancora oggi, data la situazione in difesa, lo rimpiangono. Il difensore coreano, però, non se la sta passando bene al Bayern Monaco. Lo riferisce il giornale tedesco T-online, che lo ha intervistato.

Ecco cosa riporta:

Alla fine dello scorso anno il ‘mostro’ del Bayern aveva già avuto un oscuro presentimento. Ed è proprio ciò che ormai è diventata un’amara realtà per lui. Il nuovo acquisto, trasferitosi in estate dal Napoli al Monaco come miglior difensore della Serie A per una cifra di 45 milioni di euro, aveva già accennato di temere per il suo posto da titolare. Adesso lo ha perso davvero.

Kim era preoccupato prima della Coppa d’Asia: «Quando tornerò dovrò lottare per il mio posto»

«Non sono completamente soddisfatto dei miei primi sei mesi in Bundesliga», aveva detto a T-Online, dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro il VfB Stuttgart alla fine dell’anno. Prima della Coppa d’Asia, aveva detto: «Non sono ancora sicuro di poter diventare un titolare. Durante la Coppa d’Asia non potrò giocare col Bayern. Se un altro giocatore giocherà bene in mia assenza, potrebbe diventare titolare. Questa è l’inevitabile realtà. Quindi, quando tornerò, dovrò continuare a lottare per il mio posto».

Il giornale tedesco continua: “Quasi tre mesi dopo, la premonizione di Kim si è avverata. Dopo essere stato eliminato in semifinale con la Corea del Sud ed essere tornato a Monaco all’inizio di febbraio, lì ha perso di fatto il suo indiscusso posto da titolare“.

Il giornale tedesco ricorda che Tuchel lo ha schierato titolare nella sfida persa 3-0 col Leverkusen nonostante fosse reduce da un lungo viaggio.

Tuchel ha ammesso, almeno indirettamente, il suo errore lasciando fuori sia Kim che Upamecano all’epoca reduce da un infortunio. Tuchel ora punta su Eric Dier e Matthijs de Ligt, i presunti ex numeri tre e quattro nella gerarchia difensiva, come coppia titolare al centro della difesa.

Con loro due in campo il Bayern ha vinto cinque partite su cinque.

Tuchel: «Non ci sono motivi per cambiare in questo momento». Upamecano e Kim si ritroveranno quindi in panchina. «È estremamente difficile per Min-jae, soprattutto perché merita davvero di giocare ed è straordinariamente bravo. Ma a volte è così», ha detto Tuchel dopo la vittoria per 8-1 del Bayern contro il Magonza sabato. Scrive T-online che è il momento più difficile della carriera di Kim. È stata la terza delle ultime quattro partite in cui si è seduto in panchina ed è stato utilizzato solo come sostituto.

Adesso Kim ha rilasciato altre dichiarazioni per T online, parlando della sua attuale situazione al Bayern.