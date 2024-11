Jorge Mendes ha sotto scacco il Barcellona. Farà restare Felix e Cancelo anche se hanno deluso (El Confidencial)

Anche se il ds Deco smentisce tutto questo potere, “la realtà è molto più intricata e i tentacoli dell’agente portoghese si sono diffusi in tutto il club”.

Al Barcellona uno dei procuratori che ha più potere è Jorge Mendes, agente sia di Joao Cancelo che di Joao Felix. Mendes vorrebbe che i due giocatori fossero acquistati a titolo definitivo dai blaugrana. Entrambi, però, per un motivo o per un altro non si sono completamente inseriti nella squadra.

Lo scrive “El Confidencial“:

“Ormai da mesi il Barça studia la formula per poter ingaggiare Joao Cancelo e Joao Félix a titolo definitivo, anche se il rendimento di entrambi lascia molti dubbi. Nel caso del primo, il terzino portoghese, con le doti offensive di un esterno e la stessa abilità difensiva, è stata l’autostrada che Lucas Vázquez ha percorso per portare il Real alla vittoria del Clasico.

Invece Joao Félix non è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare nel Barcellona. Non si è affermato come titolare né è stato capace di cambiare le partite.

Mendes ha molto potere nella squadra che gli frutta molti soldi

Jorge Mendes rappresenta Joao Cancelo, Joao Félix, Alejandro Balde, Lamine Yamal, Ansu Fati e Nico González, che ha venduto al Porto quest’estate. Anche a Guille Fernández e Pedro Fernández, due dei grandi gioielli delle categorie giovanili del Barça. È l’agente più influente del Barça.

Anche se Deco, il direttore sportivo del Barça, ha affermato su Rac1 che Jorge Mendes “non ha potere al Barça”, la realtà è molto più intricata e i tentacoli dell’agente portoghese si sono diffusi in tutto il club.

Jorge Mendes ha provato a portare Rubén Neves , ora in Arabia Saudita, come sostituto centrocampista di Sergio Busquets”.

Jorge Mendes ha fatto un gran lavoro a far arrivare sia Felix che Cancelo. “Il favore che Jorge Mendes ha fatto al Barça è stato quello di riscattare un giocatore che Simeone aveva messo da parte. Qualcosa di simile a Joao Cancelo, rimbalzato da Manchester City e Bayern Monaco“.

I due sono arrivati ​​l’ultimo giorno di mercato e Laporta lo ha ringraziato: «Voglio anche ringraziare moltissimo Jorge Mendes e la sua squadra, che hanno fatto tutto il possibile per far sì che arrivassero. Hanno anche sacrificato parte di ciò che apparteneva a loro e mi sembra una cosa molto bella perché Cancelo è un pezzo fondamentale».

A poche partite dalla fine della stagione, i due giocatori dell’agente portoghese non convincono i tifosi, ma in ballo ci sono molti soldi per lui”.

