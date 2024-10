Ivanisevic sul nuovo allenatore di Djokovic: «Con una persona nuova dopo 10 giorni impazzirebbe»

Nole Djokovic ha detto addio un po’ a sorpresa a Goran Ivanisevic, il suo ex allenatore spiegando in conferenza stampa a Belgrado: «Per quanto riguarda la ricerca di un nuovo allenatore, non ho un’idea precisa e non so se ce ne sarà uno». Infatti attualmente si sta allenando con Nenad Zimonjic, ma non sembra essere la decisione definitiva.

Intanto il suo ex coach Ivanisevic gli ha dato dei consigli in un’intervista a Sport Klub: «In questo momento Novak non ha bisogno di qualcuno che sia completamente nuovo. Immaginate che passino dieci giorni, Novak “scompare” e il nuovo allenatore resti a chiedersi cosa stia succedendo. Ho una teoria. Un balcanico può allenare chiunque, ma solo uno con la nostra cultura può allenare un giocatore balcanico»