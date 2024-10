Sky, per il Napoli sarà un testa a testa Conte-Italiano

L’allenatore della Fiorentina é il nome forte per il futuro della panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha però ancora in testa anche il profilo di Antonio Conte

Quest’anno il Napoli ha fatto il pieno di allenatori, ben tre in stagione e senza riuscire ad ottenere i risultati sperati considerando che ha salutato la qualificazione per la prossima Champions e ora dovrà combattere per riuscire ad ottenere un posto in Europa League o Conference. Proprio per questo e per cominciare la prossima stagione col passo giusto, il presidente De Laurentiis si sta muovendo in anticipo. Innanzitutto ha scelto il nuovo ds, Giovanni Manna, soffiandolo alla Juve. Adesso si sta invece concentrando sul prossimo allenatore. Tanti i nomi che ricolano, primo fra tutti forse quello di Antonio Conte, vecchio pallino del presidente che in corsa di campionato ha più volte provato a portarlo al Napoli. Ma c’è anche Vincenzo Italiano che De Laurentiis stima da tempo

Nuovo allenatore Napoli, sfida Conte-Italiano

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport, quello di Vincenzo Italiano resta il nome in pole position nei pensieri di De Laurentiis:

“L’allenatore della Fiorentina é il nome forte per il futuro della panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha però ancora in testa anche il profilo di Antonio Conte, contattato anche dopo l’esonero di Garcia. Un’opzione che al momento resta sullo sfondo. Sicuramente ci sarà una riflessione profonda sulla rosa e di conseguenza sulle mosse di mercato della prossima estate”.

Secondo SportMediaset invece Italiano sarebbe il nome giusto per sostituire a Bologna Thiago Motta che sarebbe il nome scelto dalla Juve per il post Allegri. In questo caso il Napoli si consolerebbe con Pioli

