Infantino chiede leggi contro agenti e intermediari: «I soldi versati a loro non sono soldi dati al calcio»

Su Instagram: «I governi devono tutelare il processo formativo delle future generazioni» e quindi la continuità del calcio

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, su Instagram attacca agenti ed intermediari, colpevoli di sottrare denaro al mondo del calcio. Infantino assicura che, nonostante gli agenti stiano lottando contro i regolamenti della Fifa, continueranno a cercare delle soluzioni per porre rimedio a questa soluzione.

Infantino: «La Premier hanno speso quasi 500 milioni tra intermediari e agenti»

Il post di Infantino su Instagram:

“La scorsa settimana è stato annunciato che i club inglesi della Premier League hanno speso quasi 500 milioni di euro in canoni ad intermediari e agenti dal 1° febbraio 2023 al 1° febbraio 2024. La maggior parte di questi soldi sta lasciando il calcio.

Nello stesso periodo, i club inglesi hanno pagato meno di 30 milioni di euro ai club che hanno allenato e sviluppato i giocatori acquistati dall’estero.

I compensi e i pagamenti di solidarietà sono imposti dai regolamenti Fifa. Sono vitali per migliaia di club meno privilegiati che lottano per generare entrate sufficienti. Sono quindi cruciali per sviluppare, formare e dare opportunità ai giovani giocatori di tutto il mondo.

Alla Fifa stiamo cercando di applicare regole chiare ed eque al sistema di trasferimento, comprese le norme degli agenti, per garantire trasparenza, responsabilità e una migliore redistribuzione a tutti i livelli del gioco. Per questo motivo siamo stati citati in giudizio da alcuni agenti, ma la Fifa continuerà a difendere la sua posizione in tribunale.

Invito i governi e i legislatori a unirsi a noi e a svolgere un ruolo attivo nel garantire che i fondi generati dai trasferimenti siano conservati all’interno del calcio e condivisi con club di tutto il mondo, poiché sono assolutamente fondamentali per le generazioni attuali e future di calciatori”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

ilnapolista © riproduzione riservata