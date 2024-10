Il Real Madrid è un club vecchio stile gestito come un feudo, ma è il miglior modello possibile (Nyt)

“Programma, domina il mercato, ha uno stadio modernissimo, vince. Che bisogno aveva Florentino Perez di una Superlega?”

Il Real Madrid ha ingaggiato Endrick da un sacco di tempo. Lo ha pianificato, con un’operazione “a lungo termine che sembra un po’ fuori passo rispetto al tradizionale modus operandi del Real Madrid. Il club si identifica, correttamente, come un titano e, sotto la guida di Pérez, in particolare, è orgoglioso di vivere i valori associati alla definizione classica di quel termine: impetuoso, impulsivo, irascibile”. Il New York Times scrive che è un club fatto come una volta, una superpotenza old style, che domina. E che tutto sommato è un modello. Il modello.

“Licenzia gli allenatori che non riescono a vincere la Champions League, ingaggia giocatori sulla scia di una Coppa del Mondo stellare e manda in onda un programma regolare sul suo canale televisivo interno che è stato interpretato come un tentativo preventivo di influenzare e/o intimidire gli arbitri . Il Real Madrid è sempre stato il tipo di posto che mangia i propri figli”.

Ma “non c’è dubbio che ci sia qualcosa di diverso nell’attuale incarnazione del Real Madrid. Il club si è sempre considerato la squadra più grande, potente, affascinante e famosa non solo nel calcio, ma nello sport in generale. Ora è possibile sostenere che dovrebbe essere considerata anche il modello migliore. Il suo record assurdo in Champions League lo conferma. Negli ultimi dieci anni l’ha vinta cinque volte. Se la squadra di Carlo Ancelotti dovesse cadere contro il Manchester City nelle prossime due settimane, sarebbe solo la terza volta dal 2010 che il Real Madrid non raggiunge almeno le semifinali della massima competizione europea”.

“Un indicatore migliore, tuttavia, è ciò che accadrà quest’estate. Oltre a Endrick, già consacrato come il miglior giocatore della nuova generazione, il Real Madrid dovrebbe (finalmente) ingaggiare Kylian Mbappé, il pezzo forte dell’attuale. A loro dovrebbe aggiungersi anche Alphonso Davies, terzino sinistro del Bayern Monaco e del Canada. Tutti e tre gli accordi mostrano come il Real Madrid ora naviga abilmente nel mercato dei trasferimenti”.

Per il Nyt il Real Madrid si è “adattato a un panorama finanziario che, come ha dimostrato il progetto della Superlega, sembrava essersi spostato contro i vecchi aristocratici europei. Il Real Madrid, ad esempio, non ha i soldi per costringere le squadre della Premier League a vendere giocatori, e così ha ingaggiato Antonio Rüdiger dal Chelsea a parametro zero, ma si è anche mossa rapidamente per divorare giocatori come Eduardo Camavinga, Jude Bellingham e Aurelién Tchouaméni prima che finissero nelle grinfie inglesi”.

“Il risultato è un club che, quasi unico tra le grandi vecchie squadre del continente, può guardare al futuro con ottimismo. Il Barcellona ha ipotecato molti domani per pagare i peccati di ieri. Il Bayern Monaco sta per assumere il suo quarto allenatore in tre anni. La Juventus è ancora scossa dalle dimissioni di massa del suo consiglio di amministrazione nel 2022 tra accuse di frode contabile”.

“Potrebbe, per molti versi, rimanere un club vecchio stile, gestito come un feudo personale da un presidente onnipotente. Non pretende di essere così basato sui dati, così dichiaratamente moderno, come il Manchester City, il Liverpool o il Brighton, e sicuramente non sente in nessun momento il bisogno di dire a nessuno quanto sia intelligente. Ma è difficile sfuggire all’impressione che, tra tutte le élite tradizionali del calcio, il Real Madrid sia ora quello che ha meno bisogno di una Superlega. Ha il suo stadio moderno. Ha il suo ammasso di stelle. Il mondo come è oggi rimane, come è sempre stato, molto gradito al Real Madrid”.

