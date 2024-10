Il Napoli cambia il centrocampo: Ferguson e i ritorni di Gaetano e Folorunsho (Gazzetta)

Il gioiellino del Bologna costa 25 milioni. I due rientreranno: uno dei due potrebbe essere ceduto e sarebbe una plusvalenza piena

Il Napoli cambia il centrocampo: Ferguson e i ritorni di Gaetano e Folorunsho. Lo scrive la Gazzetta con Salvatore Malfitano.

Di fatto, a oggi, soltanto Anguissa e Lobotka possono dirsi certi delel posto. Sono rimasti titolari inamovibili in ognuna delle tre gestioni che si sono susseguite finora (Garcia, Mazzarri, Calzona) ed entrambi hanno rinnovato il contratto durante la scorsa stagione.

Per completare idealmente il terzetto, andando a sostituire Zielinski che al termine del campionato diventerà un nuovo calciatore dell’Inter, Aurelio De Laurentiis ha individuato un profilo che lo stuzzica. Si tratta di Lewis Ferguson, gioiellino del formidabile Bologna. Centrocampista di qualità, abile incursore e realizzatore efficace. I rossoblù, consapevoli del suo valore, gli hanno prolungato il contratto in estate fino al 2027. Il che vuol dire che servirà un’offerta di spessore, da almeno 25 milioni di euro, per convincere Saputo a intavolare una trattativa.

Rispetto ai nuovi arrivi della sessione invernale, infatti, risalta con forza il rendimento dei calciatori di proprietà attualmente in prestito. Michael Folorunsho a Verona e Gianluca Gaetano a Cagliari si stanno distinguendo molto positivamente, al punto da attirare le attenzioni di Luciano Spalletti in ottica Nazionale. (…) Nell’ambito di un piano sostenibile e oculato, è impossibile non ipotizzare che almeno uno dei due possa restare a Napoli per avere la chance che merita, mentre l’altro potrebbe essere ceduto davanti a una valida proposta. Si tratterebbe di una plusvalenza totale, che De Laurentiis sarebbe ben felice di portare a compimento.

L’agente di Ferguson e il Napoli

Bill McMurdo, procuratore del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, è intervenuto in esclusiva a TvPlay. L’agente ha parlato del futuro del suo assistito, al centro di diverse voci di mercato che lo avvicinano a Napoli ma anche alla Juventus.

Sarebbe possibile vederlo al Napoli?

«Ho grande ammirazione dell’Italia, Napoli la conosco bene perché sono stato ospite di Maradona quando ero con il mio assistito George Best, sono stati giorni meravigliosi. Se il Napoli ha un interesse per Lewis lui lo considererebbe un grande onore perché Napoli è uno dei top club mondiali».

Sul ragazzo però c’è anche la Juventus:

«Thiago Motta è bravissimo, se dovesse andare alla Juventus sicuramente, considerato il rispetto e la fiducia che ha nei confronti di Ferguson, vorrebbe averlo con sé, e sarebbe molto difficile per il giocatore rifiutare un’occasione del genere».

L’intervista all’agente di Ferguson, centrocampista del Bologna

L’agente di Ferguson ha poi dichiarato:

«Ci tenevo a chiarire che Ferguson poteva firmare a zero per qualsiasi squadra in Italia, ma ha scelto il Bologna dopo aver parlato con Sartori e Di Vaio che l’hanno convinto del progetto. E’ contentissimo di averla colta perché sta andando tutto alla grande».

Il centrocampista ha scelto un progetto che mettesse al centro il suo sviluppo:

«Ferguson è un giocatore molto ambizioso, è sempre voluto arrivare al top, dando priorità a squadre che mettessero al centro lo sviluppo del calciatore. Tra queste rientra il Bologna ed è contento di averlo fatto perché sta migliorando tanto. Lui vuole essere sempre al top».

Poi su Thiago Motta:

«Thiago Motta è un allenatore straordinario, c’è un grande rispetto tra il giocatore e il tecnico. Ferguson ha avuto sempre ottimi tecnici, ma Motta spicca senza dubbio tra tutti loro».

