Il Madrid ha dato una lezione di testa: si era convinto che il City non li avrebbe battuti (El Paìs)

È stata una battaglia che il Real ha terminato con Lucas Vazquez centravanti e Carvajal a terra senza più energie

Il Madrid ha dato una lezione di testa: era convinto che il City non li avrebbe battuti. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Paìs.

La partita si è conclusa con Lucas Vázquez che faceva l’Haaland del Real Madrid che è saltato in area per colpire un cross, con Militão a destra, Carvajal sull’erba che chiedeva il cambio dopo una grande partita, e il resto quasi morto, vagando per l’erba senza gambe o polmoni, guardando gli aerei blu passare attraverso le corsie interne. Il madridismo credeva nel Madrid, ma come sarebbe stato possibile senza palla?

Quello che il Real ha fatto in questa storica notte non è stata una lezione di gioco, né di difesa, né qualcosa che aveva a che fare con il calcio: è stata una dimostrazione di competitività, di convinzione che la macchina travolgente del City non sarebbe stata in grado di batterli; sono stati in grado di fermare i citizens che hanno segnato dopo 70 minuti ma non hanno potuto segnare un gol in più. Ed è così che un esercito di zoppi, infortunati, malandati è riuscito ad arrivare ai rigori. Una trama di un’altra epoca. Non poteva perdere e non ha perso. Il Madrid funziona così. Quando l’avversario è così superiore, quando ha collezionato molti più angoli e tiri di te e non puoi vincere nei tempi regolamentari, quello che fai prima è non perdere, e poi partire per vincere.

El Mundo racconta i minuti prima dei rigori dalla parte del Real Madrid. Il quinto rigorista era Valverde che però non se l’è sentita e allora la scelta è ricaduta su Rüdiger calciatore che Davide Ancelotti ha definito con huevos (attributi).

Scrive El Mundo:

Prima dei rigori, Davide Ancelotti stava parlando con suo padre Carlo. In mano, un foglietto con diversi nomi: Lucas, Modric, Bellingham, Nacho, Valverde… Il secondo allenatore del Real Madrid, e il figlio di Carletto, aveva scritto i tiratori durante gli ultimi cinque minuti della partita. Improvvisamente, Fede ha ammesso di essere fisicamente “morto” ed è stato Rüdiger il prescelto per tirare il quinto e ultimo. Quello che ha portato i Blancos in semifinale di Champions League, la 12esima nelle ultime 14 stagioni. Una sciocchezza.

«Quando mancavano quattro o cinque minuti ho iniziato a pensare. Jude è un rigorista. Luka è un rigorista. Lucas è un ottimo rigorista… Nacho aveva esperienza e personalità e in allenamento avevamo visto che era determinato… E Antonio è un giocatore con le palle», ha detto Davide a El Mundo. «Federico sarebbe stato il quinto, ma ha detto che era molto stanco ed era davvero morto, quindi abbiamo deciso di lanciare Rüdiger. La decisione dei rigoristi spetta allo staff tecnico».

Ha parlato anche Lunin che di rigori ne ha parati due: uno a Bernardo Silva e un altro a Kovacic.

«Non sono un eroe. L’eroe e l’uomo della partita è la squadra», ha detto l’ucraino. «Abbiamo preparato i rigori con l’allenatore dei portieri e avevamo tre giocatori che ipotizzavamo potessero tirare centrale. Alla fine ne abbiamo scelto uno per rimanere fermo, abbiamo rischiato e, grazie a Dio, è andata bene».

Al di là del calcio, questi sono stati mesi difficili per Lunin, la cui famiglia è ancora in Ucraina, in attesa della guerra ogni giorno: “Non è facile, perché è una situazione molto difficile per il mio paese, per la mia famiglia… Non è facile allenarsi giorno dopo giorno perché vai ad allenarti e ti arrivano le notizie peggiori… E devi rimanere concentrato sul calcio mentre cerchi di aiutare gi altri. Non è facile, ma ringrazio tutti coloro che mi aiutano e cercano di aiutare gli altri.”

