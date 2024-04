Il Frosinone strappa il pari al Bologna che resta quarto in classifica

0-0 in casa della squadra di Di Francesco. Il Bologna resta saldo al quarto posto, ma perde l’occasione di scavalcare la Juventus

Il Frosinone strappa un pareggio al Bologna, che non finiva una partita 0-0 dal 28 settembre contro il Monza. Partita bloccata che ha visto entrambe le squadre vanificare le proprie occasioni di andare al gol. Per la prima mezz’ora si è visto un Bologna in leggera difficoltà, che non è riuscito a fare un tiro in porta. Il primo tiro arriva da Orsolini al 35′, ma finisce fuori. A fine primo tempo il Bologna si riprende, ma non abbastanza da sbloccare il punteggio.

Partita più equilibrata nel secondo tempo

Secondo tempo più dinamico e più equilibrato con occasioni importanti da ambo le parti. Al 92′ parte il Frosinone in contropiede, ma il recupero di Lykogiannis impedisce ai padroni di casa di concretizzare la ripartenza.

Finisce 0-0 la partita e il Bologna, con il posto Champions quasi assicurato, perde l’occasione di scavalcare la Juventus e portarsi al terzo posto.

“The Athletic” mette in vetrina Thiago Motta: ha rivoluzionato il Bologna partendo dalla difesa

Thiago Motta sta portando il Bologna in Champions e si sta guadagnando molta stima in Europa. Una stima che non gli è mai mancata quando era giocatore, ma da allenatore è un’altra storia.

The Athletic gli dedica il primo di una serie di articoli su allenatori emergenti:

“Poche persone hanno bisogno di ricordare che una carriera da giocatore di successo non si converte automaticamente in una carriera da allenatore di successo, quindi, che dire di Thiago Motta allenatore? Il 41enne ha trasformato il Bologna da una squadra in difficoltà in Serie A a una delle squadre esteticamente più gradevoli d’Italia.

The Athletic ricorda l’inizio stentato con l’esonero al Genoa. Poi lo Spezia dove si mise in mostra.

Quindi l’arrivo al Bologna, “lì le cose non sono iniziate secondo copione dopo essere subentrato all’amatissimo Sinisa Mihajlovic in circostanze particolari. Senza vittorie nelle prime quattro partite, Motta ha dovuto gradualmente guadagnarsi la fiducia dei tifosi del Bologna, portando il club al nono posto nel 2022-23″.

