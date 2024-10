“The Athletic” mette in vetrina Thiago Motta: ha rivoluzionato il Bologna partendo dalla difesa

“Gioca con un 4-2-3-1 fluido, incoraggia i difensori centrali a spingersi in avanti. Solo il Napoli fa più possesso palla”

Thiago Motta sta portando il Bologna in Champions e si sta guadagnando molta stima in Europa. Una stima che non gli è mai mancata quando era giocatore, ma da allenatore è un’altra storia.

The Athletic gli dedica il primo di una serie di articoli su allenatori emergenti:

“Poche persone hanno bisogno di ricordare che una carriera da giocatore di successo non si converte automaticamente in una carriera da allenatore di successo, quindi, che dire di Thiago Motta allenatore? Il 41enne ha trasformato il Bologna da una squadra in difficoltà in Serie A a una delle squadre esteticamente più gradevoli d’Italia.

The Athletic ricorda l’inizio stentato con l’esonero al Genoa. Poi lo Spezia dove si mise in mostra.

Quindi l’arrivo al Bologna, “lì le cose non sono iniziate secondo copione dopo essere subentrato all’amatissimo Sinisa Mihajlovic in circostanze particolari. Senza vittorie nelle prime quattro partite, Motta ha dovuto gradualmente guadagnarsi la fiducia dei tifosi del Bologna, portando il club al nono posto nel 2022-23″.

Agli inizi Motta fu deriso quando parlò di 2-7-2

“Con il supporto di Giovanni Sartori (direttore tecnico) e Joey Saputo (proprietario del Bologna), Motta è stato incaricato di mettere in atto le sue idee tattiche. Ma quali sono esattamente queste idee?



Motta non è stato timido nel condividere la sua filosofia durante il suo primo incarico da allenatore con la squadra Under 19 del Psg nel 2018. È stato qui che è stato inutilmente deriso per aver parlato di un modulo 2-7-2 – che è stato erroneamente interpretato come una struttura che si estende da dietro in avanti, anziché da sinistra a destra.

«Considero il portiere uno dei sette giocatori in mezzo al campo», ha detto Motta. «Per me l’attaccante è il primo difensore e il portiere il primo attaccante. Il portiere inizia il gioco con i piedi e gli attaccanti sono i primi a fare pressione per recuperare palla».

È giusto dire che da allora Motta ha plasmato con successo il Bologna a sua immagine e somiglianza.

The Athletic si sofferma sul lavoro difensivo del Bologna.

La difesa del Bologna è una delle più forti in Europa in questa stagione, con solo 0,8 gol expected goals subiti senza rigore: un tasso secondo solo a Torino, Juventus e Inter in Serie A. Particolarmente interessante è il modo in cui il Bologna ama costruire dalle retrovie.

Solitamente in un fluido 4-2-3-1, Motta incoraggia i suoi difensori centrali a spingersi in avanti e ad agire come un giocatore perno quando è in possesso di palla.

Con il portiere Lukasz Skorupski considerato il “primo attaccante” nella fase di preparazione, l’idea centrale è che dovrebbe sempre esserci un uomo libero a cui passare il pallone quando si fa avanzare la palla attraverso il terzo uomo.

In Serie A solo il Napoli vanta una percentuale di possesso palla superiore al 58% del Bologna.

Motta è anche un grande ammiratore del lavoro di Marcelo Bielsa e si concentra spesso sulle combinazioni con il terzo uomo e sulla fase di non possesso come parte fondamentale della progressione in campo del Bologna”.

ilnapolista © riproduzione riservata