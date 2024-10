Eric Dier: «Postecoglou non fa lavoro tattico, a differenza di Conte che ci faceva lavorare duramente»

Il giocatore del Tottenham in prestito al Bayern Monaco: «Con Conte venivamo allenati così duramente, che ci si radicava dentro»

Dieci anni al Tottenham, poi in prestito a gennaio al Bayern Monaco. Eric Dier è stato fondamentale per gli Spurs, quando c’erano Pochettino, Mourinho e Conte. Con Postecoglou invece non è nata sintonia.

Dier al programma “The Overlap”, di Sky Bet parla degli allenamenti con Postecoglou e della differenza con quelli fatti con Conte.

«È interessante notare che in realtà non svolge alcun lavoro tattico (in allenamento)», ha detto riferendosi all’attuale allenatore del Tottenham.

«Tutto ciò che fa in ogni singolo allenamento dal lunedì al venerdì è studiato per rappresentare il modo in cui vuole giocare».

Dier parla delle differenza con gli allenamenti di Conte. «Conte, potrei allenarmi alla cieca, ma c’è voluto tanto lavoro tattico dal lunedì al venerdì, tanti dieci contro zero, procedure dettagliate». Poi continua: «Eri allenato così duramente che l’allenamento si radicava in te».

Dier racconta degli sfottò fatti al Tottenham, incapace di vincere trofei. Questo fallimento è stato etichettato con il termine “Spursy”.

«E’ ingiusto quando i media inglesi usano il termine ‘Spursy’ per definire il Tottenham. Tanti club di Premier perdono partite, e loro non hanno questo tipo di etichetta, così nessuno la usa».

«La storia gioca un ruolo enorme in questo. Quando Mauricio Pochettino era l’allenatore del Tottenham, credo che per cinque o sei anni nessuno avrebbe potuto chiamarci “Spursy”. Sarebbe difficile chiamarci “Spursy” anche con Antonio Conte, perché non credo che a nessuno piacesse giocare contro la squadra che eravamo».

I rimpianti di non aver mai vinto con il Tottenham

«Sarà qualcosa con cui convivrò per il resto della mia vita il fatto di non aver vinto nulla al Tottenham, e ci sono momenti in cui avremmo dovuto vincere».

Intanto salgono le quotazioni per Conte al Napoli (SportMediaset)

Continua una stampa a dir poco negativa nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico leccese, al momento fermo per sua scelta è tra i grandi sogni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta oggi Sportmediaset, Antonio Conte si può avvicinare al Napoli. Anche perché le altre big sembrano non aver bisogno di lui.

