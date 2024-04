Le quotazioni di Conte al Napoli salgono perché le altre non hanno più bisogno di lui (Sportmediaset)

Sembra che l’arrivo del tecnico leccese al Napoli sia quasi un’ultima spiaggia per un allenatore che nessuno cerca più

Continua una stampa a dir poco negativa nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico leccese, al momento fermo per sua scelta è tra i grandi sogni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta oggi Sportmediaset, Antonio Conte si può avvicinare al Napoli. Anche perché le altre big sembrano non aver bisogno di lui:

Conte al Napoli

“La Juve si è fatta da parte (ci sarebbe il veto di John Elkann e Giuntoli avrebbe già le mani su Thiago Motta per il dopo Allegri), il Milan pare convinto (non solo a parole) a continuare con Pioli almeno per un anno ancora dopo che l’allenatore nelle ultime settimane ha ripreso saldamente in mano le redini della squadra, mentre in casa Roma De Rossi si sta meritando la conferma in campo a suon di vittorie e grandi prestazioni. Con queste premesse, ecco che la soluzione Napoli può riprendere quota. Conte troverebbe un’intera città pronto ad accoglierlo come il salvatore della patria e, sulle macerie della stagione che sta per finire, potrebbe fare ciò che gli riesce meglio, ovvero ricostruire la squadra a sua immagine e somiglianza come successo alla Juventus e all’Inter”.

Tra le righe anche Pedullà, parlando della possibilità che Conte arrivi al Napoli scrive che non c’è nessun altro club su di lui, tantomeno la Juve e che questo rappresenta un vantaggio per il Napoli.

Un ritratto che fa il paio con quanto scritto qualche giorno fa da Claudio Savelli sulle pagine di Libero secondo cui Conte ha molte possibilità di restare a spasso per la prossima stagione in quanto non rappresenta un tecnico affidabile.

“Uno dei più importanti allenatori disoccupati rischia di rimanere fuori dal grande giro perché il calcio va in direzione contraria rispetto ai “vecchi” miti del mestiere. Altrimenti una delle tre grandi d’Europa alla ricerca del nuovo mister l’avrebbe già scritturato. Invece il Liverpool che non sarà più di Klopp, il Barcellona non più di Xavi e il Bayern Monaco non più di Tuchel guardano altrove. Anni fa avrebbero già trovato gli eredi, in fondo ad aprile si inizia a programmare il futuro, ma ora si prendono tutto il tempo necessario perché la scelta del mister è sempre più importante: da esso dipende la stabilità di un club ad alto livello, e la stabilità sul lungo periodo, oggi, conta più di un trofeo una tantum, di una botta e via. Ecco perché Conte non è più così desiderato”.

I motivi che rendono Conte un tecnico poco affidabile per alcune grandi società sono la sua incapacità di restare a lungo in un club e creare “Così di Conte, ora, si notano i difetti su cui prima si soprassedeva, ovvero l’incapacità di restare a lungo in un posto, di essere aziendalista e di distribuire lo sforzo richiesto ai calciatori nel tempo, tutte cose accadute alla Juventus, all’Inter e poi al Tottenham. Nonostante questo Conte continua a chiedere almeno 8-10 milioni netti a stagione, ma sono cifre che vanno solo ai Guardiola, ai Klopp o ai Simeone, esempi di longevità, allenatori capaci di accettare gli alti e i bassi di un’avventura e rimasti nei rispettivi club per almeno 8 anni”.

