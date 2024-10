Di Lorenzo: «Subiamo troppo, siamo vulnerabili e l’avversario lo percepisce»

A Dazn: «Da dentro capisco delle situazione, la squadra soffre alcune cose. Più stiamo nella nostra metà campo, più facciamo fatica»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio per 2-2 tra Napoli e Frosinone:

«Penso che quest’anno non siamo mai riusciti ad avere continuità, sia di risultati sia all’interno della partita. Non riusciamo a chiudere le partite che possiamo portare a casa. Punti pesanti che oggi perdiamo, la squadra ha dato tutto. Dispiace per il risultato».

Le parole di Di Lorenzo

I fischi dei tifosi:

«Sento le responsabilità. L’anno scorso ero il capitano della squadra più bella d’Europa. E quest’anno sono il capitano di un Napoli che non sta facendo bene. Purtroppo quest’anno non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra solida. Subiamo troppo, siamo vulnerabili e l’avversario lo percepisce. Lavoriamo con il mister per trovare solidità. Quando la stagione parte in un certo modo è difficile poi rimettere insieme tanti aspetti che non vanno. La squadra sta dando tutto per migliorare la situazione».

Calzona ha detto della percezione del pericolo. Cosa significa secondo Di Lorenzo:

«Un aspetto su cui stiamo lavorando è questo. Da dentro capisco delle situazione, la squadra soffre alcune cose. Forse si riferiva questo il mister. Più stiamo nella nostra metà campo, più facciamo fatica. Con il mister stiamo cercando di recuperare».

La Champions?

«Oggi era importante anche per i risultati di ieri del Bologna e per alcuni scontri diretti che ci saranno. La squadra ci crede fino all’ultima partita. Daremo il massimo per migliorare questa classifica. Questa squadra merita di giocare ogni anno la Champions e sarebbe un peccano non giocarla il prossimo anno».

Sulla preparazione dell’estate scorsa:

«Adesso è facile parlare. Penso che stavamo lavorando bene anche all’inizio dell’anno. Dopo una vittoria come quella dell’anno scorso, mi aspettavo un po’ di difficolta, non così tante. Ora dobbiamo cercare di terminare nel miglior modo possibile la stagione. La squadra darà tutto e ne sono convinto».

