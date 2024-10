De Laurentiis ha molto apprezzato il comportamento di Kvara sul rinnovo (Corsport)

Le parti si incontreranno solo a campionato finito, ma il volere è di continuare insieme e il Barcellona dovrà farsene una ragione

Khvicha Kvaratskhelia è tornato, non certo ai livelli della passata stagione, ma è finalmente tornato a disposizione e sarà in campo domenica. L’attaccante georgiano resta uno dei pilastri del Napoli e anche uno dei punti di riferimento su cui De Laurentiis vuole ristrutturare la squadra per la prossima stagione “Il Barcellona, intanto, prende appunti e si mette in fila: è un’altra big d’Europa che si accomoda per Kvara. Ma il Napoli vorrà presto blindarlo. A fine stagione appuntamento per il rinnovo di contratto”.

Il futuro di Kvara è al Napoli

Scrive il Corriere dello Sport, parlando della notizia che circola riguardo ad un forte interessamento di diversi club stranieri per Kvara. Il presidente ha molto apprezzato il comportamento del calciatore in questo ambito

“Kvara si fa spazio tra le sue stesse motivazioni, ha voglia di campo, per questo è sordo al resto, alle voci sul futuro. De Laurentiis ha apprezzato che il giocatore abbia chiesto di parlare di rinnovo solo quando il pallone avrà smesso di rotolare. Appuntamento a fine stagione, dunque, per guardarsi negli occhi e fissare nuove condizioni per ripartire insieme. Combaciano le volontà: Kvara vuole restare e il Napoli vuole blindarlo, riconoscendogli un ingaggio più alto come premio per le sue prime due stagioni italiane e per la serietà del professionista mostrata in tutti questi mesi. Se ne farà una ragione anche il Barcellona, che intanto ha provato a informarsi”.

