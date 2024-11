De Laurentiis vorrebbe mandare la squadra in ritiro da domani, ma non tutti sono d’accordo (Sky)

“Non è stata presa ancora nessuna decisione, ma l’intenzione del presidente è quella di mandarli in ritiro già da domani”

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, l’intenzione del Napoli è di mandare la squadra in ritiro. Ne parla il giornalista di Sky Massimo Ugolini.

De Laurentiis non ha ancora preso una decisione, ma vuole mandare la squadra in ritiro

«L’intenzione è di mandare la squadra in ritiro da domani, ma non tutti sono d’accordo. Sarebbe il secondo ritiro stagionale, dopo il primo con Mazzarri dopo la sconfitta con il Torino. Un ritiro che non fu molto costruttivo considerando che il Napoli non riesce ad emergere dalla palude in cui si è impantanato qualche mese fa. Ieri la decima sconfitta consecutiva, la media punti con Calzona si abbassa. La migliore resta quella di Garcia, esonerato proprio dopo la sconfitta con l’Empoli. Il Napoli non riesce dal punto di vista anche mentale a dare l’impulso giusto per chiudere dignitosamente la stagione. Ieri abbiamo visto la contestazione dei tifosi contro proprietà e giocatori. C’è un grandissimo punto interrogativo sulla guida tecnica. Per quel che riguarda il ritiro non è stata presa ancora nessuna decisione, ma l’intenzione del presidente è quella di mandarli in ritiro già da domani».

Il Corriere dello Sport parla di ritiro permanente

Torna un grande classico di De Laurentiis: Napoli in ritiro permanente. Ne scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. È il riflesso pavloviano di un presidente che è vicinissimo ai 75 anni (li compirà il 24 maggio), non è abituato a riflessioni autocritiche, fa quindi fatica a comprendere quanto le proprie bizze possano aver influito e disarcionato completamente il Napoli. E allora si rifugia in gesti autoritari per ricordare chi è che comanda. Tipici segnali di debolezza. “Napoli in ritiro!”. Come tante e tante volte in passato. E noi ogni volta – e anche adesso – abbiamo ricordato del Borgorosso Football Club.

Scrive il Corsport: Il 23 aprile 2023, dopo aver battuto la Juventus, Zielinski crollava stremato sul campo dello Stadium a Torino: era l’immagine della vittoria e dello scudetto del Napoli. Ieri, a distanza di un anno, a crollare sul campo di Empoli al 90′ è stato Lobotka, immerso nel fragore della contestazione prima del confronto diretto con gli ultras: è l’immagine del tramonto del Napoli dello scudetto sotto gli occhi di Spalletti, ieri spettatore in tribuna per la seconda volta consecutiva. Un’eclissi, un sipario che cala impietosamente: anche De Laurentiis, apparso nell’intervallo, a fine partita non si vede, non passa dagli spogliatoi, evidentemente è già lontano. Però si fa sentire: dopo la decima sconfitta e un’altra prestazione da cancellare e dimenticare, il presidente fa arrivare alla squadra e a Calzona la sua intenzione di indire un ritiro permanente fino alla fine del campionato. L’idea di una punizione durissima, certo, in coda a una delle giornate più meste degli ultimi anni. E forse della sua era.

