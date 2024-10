Caprile sotto esame per Empoli-Napoli: si gioca il futuro in azzurro (Gazzetta)

La dirigenza presente (e anche Manna in tv) valuterà oggi a Empoli il portiere di proprietà del Napoli. Può fare il titolare o solo il secondo di Meret?

Caprile sotto esame per Empoli-Napoli (in campo oggi alle 18): si gioca il futuro in azzurro. Ne scrive la Gazzetta con Salvatore Malfitano.

La commissione giudicante di Elia Caprile sarà sparsa per l’Italia. Ci saranno Meluso e Micheli in tribuna al Castellani. Aurelio De Laurentiis, se non si recherà ad Empoli, seguirà la partita da Roma. Approfittando della quiete del giorno successivo il direttore sportivo che verrà, Giovanni Manna, potrà guardare con calma l’incontro da Torino, di rientro dopo l’impegno della Juventus a Cagliari di ieri sera. La dirigenza presente e futura valuterà il portiere avversario, per capire se e in quale ruolo potrà essere inquadrato nel Napoli della prossima stagione. Caprile, infatti, è di proprietà degli azzurri, che l’hanno prelevato l’estate scorsa dal Bari – sempre presieduto dalla famiglia De Laurentiis – per girarlo contestualmente in prestito ai toscani. Di fatto, oggi si terrà un vero e proprio esame.

Nei prossimi mesi la rosa dovrà fronteggiare una profonda ricostruzione, che richiederà tanti investimenti di spessore già nell’undici ideale. L’attuale portiere dell’Empoli è un calciatore che può vantare un anno da titolare in Serie A ed è a costo zero, ha tutti i requisiti per ritagliarsi quantomeno il ruolo da secondo.

In questa stagione il Napoli ha ceduto tanti giocatori in prestito nelle squadre minori della Serie A. A fine stagione faranno ritorno alla base. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli è pronto a riabbracciarli. Elenco lungo: da Gaetano a Folorunsho, da Cheddira a Caprile, sono diversi i calciatori in prestito vicini al ritorno a casa. Gaetano e Zerbin a gennaio hanno scelto di ricominciare da Cagliari e Monza. Già tre gol per Gaetano (24 anni) mentre Zerbin (25), dopo diverse panchine, ha cominciato a ritagliarsi il suo spazio con Palladino. Due partite fa, proprio contro gli azzurri, è stato anche protagonista con l’assist per il gol di Djuric. Indossa i guantoni e ogni tanto il mantello Caprile, anni 22, in prestito ad Empoli dove gioca, para, fa prodezze e si diverte. C’è grande attesa anche per il rientro di Folorunsho (26), gol e assist a Verona, già convocato da Spalletti con l’Italia. Sta giocando con una certa continuità Zanoli (23) a Salerno: 11 presenze e un paio di assist in campionato. Napoli scoprirà presto anche il talentuoso Popovic, serbo di 18 anni, girato al Monza a gennaio; per lui solo qualche spezzone con la Primavera.

