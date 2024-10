Bayern, le voci su Zidane sono infondate. In questo momento non è un obiettivo del club (Sky De)

Florian Plettenberg smentisce le voci sull’imminente arrivo di Zidane al Bayern Monaco. Secondo il giornalista di Sky Sport De, il Bayern non ha alcuna intenzione di prendere Zidane. Questa mattina i bavaresi sono stati sorpresi dall’annuncio di Nagelsmann ma si sono messi subito a lavoro per cercare nuovi candidati. Fra questi non c’è Zidane.

Plettenberg su Twitter scrive:

“Le nuove voci sul Bayern e Zinédine Zidane sono ancora una volta infondate! Non c’è niente di vero nelle voci secondo cui il Bayern sarebbe vicino a ingaggiare Zidane. Non è sulla lista in questa fase. Il Bayern spingeva per Nagelsmann. Sono stati informati del suo rifiuto solo oggi e sono stati colti di sorpresa. Ora si stanno valutando nuovi candidati“.

🚨New rumors about FC Bayern and Zinédine #Zidane are wide of mark again!

➡️ There is no truth in reports that Bayern are close to sign Zidane. He’s not on the list at this stage. Confirmed again.

➡️ Bayern were pushing for Nagelsmann. They were only informed of his rejection… pic.twitter.com/WXDpQ5ByoW

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 19, 2024