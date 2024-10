“Nei giorni scorsi i dirigenti del club tedesco hanno contattato l’entourage di Zinedine Zidane per conoscere la sua disponibilità a tornare o meno in panchina”

Il Bayern Monaco vuole Zidane. I dirigenti hanno contattato il suo entourage (Marca)

Il Bayern Monaco cerca un allenatore per l’anno prossimo. Non è l’unica squadra, il mercato allenatori estivo sarà una bolgia con alcuni nomi come De Zerbi accostati alle panchine di mezza Europa.

Il Bayern Monaco punta Zidane

Il Bayern, secondo quanto riportato da “Marca“, avrebbe contattato Zidane:

“Zinedine Zidane ha lasciato il Real Madrid e le panchine nel giugno 2021. Da allora, diverse squadre si sono avvicinate a lui come Juventus, Psg e si vociferava addirittura un suo possibile approdo nella nazionale francese, ma lui ha sempre resistito alla tentazione di tornare ad allenare. Ebbene, nei giorni scorsi il Bayern ha contattato il suo agente per comunicargli l’interesse della società tedesca.

Il Bayern vede finito quello che sembrava un dominio infinito in Bundesliga. L’arrivo di Tuchel nel marzo 2023 ha aiutato la squadra bavarese a vincere il campionato tedesco la scorsa stagione all’ultima giornata dopo la battuta d’arresto del Borussia Dortmund, ma in questa stagione il dominio del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso non ha ammesso alcun colpo di scena. La conseguenza è stata l’addio di Tuchel.

Nei giorni scorsi i dirigenti del club tedesco hanno contattato l’entourage di Zinedine Zidane per conoscere la sua disponibilità a tornare o meno in panchina a tre anni dalla fine della sua relazione con il Real Madrid. I nomi di Nagelsmann, Flick e Mourinho sono già stati accostati al Bayern, ma l’ultima mossa compiuta da Monaco punta al tecnico che ha vinto tre Champions League consecutive sulla panchina del Real Madrid.

Stupisce che il Bayern, una squadra che di solito pianifica in anticipo sia ancora attivamente alla ricerca del candidato ideale. Come ha appreso Marca i contatti con Zidane sono già stati avviati.

Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di Bundesliga. L’allenatore tedesco questa settimana ha annunciato che lascerà la panchina a fine stagione.

La Faz scrive che la prima domanda sulla partita è arrivata dopo 13 minuti. Prima, e anche dopo, si è parlato solo del suo addio.

Tuchel parla della decisione di lasciare il Bayern Monaco

«Volete sapere com’è andata? Martedì abbiamo parlato, mercoledì abbiamo informato la squadra e poi voi».

