Il Barcellona come il Napoli, è alla ricerca dell’allenatore. E Xavi potrebbe restare

Per Relevo Laporta avrà molto da fare in estate, per il Mundo Deportivo Xavi sarebbe propenso a restare ancora sulla panchina dei blaugrana

Il Barcellona è in alto mare, chiuderà la stagione con zero titoli e una panchina che non ha ancora un nome per il prossimo anno.

Sebbene Xavi sia sempre più vago sul suo futuro, il Barcellona è in una situazione peggiore ora rispetto a quando ha annunciato il suo addio.

Lo scrive “Relevo“:

Il cambiamento di dinamica di cui Xavi si è vantato dopo il suo annuncio è stato effervescente. Nelle prime partite, la squadra ha vinto di nuovo. Successivamente, è tornato a somigliare al Barça che vinse la Liga l’anno scorso, ritrovando la sua solidità difensiva e anche la versione migliorata di alcuni elementi chiave. Ma l’arrivo della primavera, dove si decidono le stagioni, ha portato la tragica settimana blaugrana. E senza titoli da vincere ad aprile, al club non resta che iniziare a studiare chi sarà il prossimo allenatore.

Xavi “adesso è più lontano dal Real Madrid di quando rivelò che se ne sarebbe andato a fine stagione , dopo aver perso contro il Villarreal“.

La prima opzione era Xavi, poi si è pensato a Rafa Marquez

La prima opzione per la panchina era quella di convincere Xavi a tornare sui suoi passi. Poi, un’altra parte della società ha pensato a Rafa Marquez, tecnico del Barcellona B.

“Fino ad ora la prima opzione era provare a convincere Xavi a fare un passo indietro. C’è una certa parte dell’ambiente che comincia a pensare che Rafa Márquez sia l’opzione più realistica . Il messicano, che Laporta ha sempre avuto come asso nella manica in caso di emergenza- è «concentrato sull’ultima parte del torneo». E nonostante Márquez abbia già rilasciato dichiarazioni che hanno dato fastidio ad una parte del club, proprio dopo l’addio di Xavi, gli hanno chiesto nuovamente del suo futuro. «Cerco di vivere in una bolla, senza sapere molto. Per me è un’importante esperienza di apprendimento e spero che mi aiuti a raggiungere il massimo con questa squadra», ha spiegato un intelligente Márquez“.

Laporta chiamato a prendere decisioni importanti quest’estate

Resta il fatto che ora Laporta avrà molto da fare quest’estate. “Ci sono motivi per guardare al futuro con un certo ottimismo: Cubarsí ha giocato una buona partita, Fermín ha esordito in casa dei Blancos e Lamine ha fatto impazzire la difesa del Real Madrid. Gioventù a parte e con una parte del percorso segnata, Laporta entra in un’estate in cui dovrà prendere decisioni trascendentali“.

Xavi è disposto a rimanere

Per il “Mundo Deportivo“, Xavi è disposto a rimanere sulla panchina del Barcellona.

“Nelle ultime conferenze stampa Xavi Hernández non è stato più così convinto nel rispondere alle domande sul suo futuro. L’allenatore del Barcellona, ​​a cui resta un anno di contratto, sta valutando la possibilità di riconsiderare la sua decisione di lasciare il club a fine stagione. Resta ora da discutere con il presidente Joan Laporta , il vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo Deco per analizzare la situazione e valutare ciò che è meglio per tutti“.

