Barcellona chiude con “zero tituli” una stagione passata a piangere sugli arbitri (El Paìs)

“Il Clasico che chiude il campionato è stato il compendio dell’anno blaugrana: vittimismo, emotività, fatalismo, illusionismo e disillusione”

Il Barça che “va in bianco” è il modo con cui El Paìs tira le somme della stagione blaugrana. Terminata appunto con “zero tituli” (come direbbe quello) e il Clasico con l’ennesimo pianto arbitrale. El Paìs non è tenero con il Barcellona. Scrive Ramon Besa che la partita col Real “è stata in definitiva il compendio di un anno del Barcellona dominato da shock, emotività, illusionismo e infine disillusione, fatalismo e un vittimismo che ci porta a parlare degli arbitri e del Var per trovare alibi con il Real Madrid”.

Il Barcellona “chiuderà una stagione in bianco dopo una settimana così buia che sicuramente non ha precedenti per un che si avvia fuori strada verso il suo 125° anniversario. Segue riassunto dei guai tecnici e societari, squadra senza equilibrio, senza risultati, fuori dal Mondiale per club, con in panchina un allenatore dimissionario eccetera eccetera. “In assenza di titoli, il Barça cerca di festeggiare le vittorie – ad esempio quella al Parco dei Principi – o di competere con la dignità mostrata al Bernabéu”. Ma è “appesantito dalla sua incoerenza”.

ilnapolista © riproduzione riservata