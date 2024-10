Alonso rinnova con l’Aston Martin, alla Red Bull ci va Sainz?

Ha firmato fino al 2026. Adesso è il ferrarista il favorito per un ipotetico posto in Red Bull. Marca: non è escluso un suo arrivo in Mercedes.

Fernando Alonso ha rinnovato il contratto fino al 2026 con l’Aston Martin, rinunciando quindi a un passaggio in Red Bull o Mercedes nella prossima stagione.

L’annuncio del rinnovo è arrivato tramite i canali social ufficiali dell’auto:

Belief. pic.twitter.com/CR9doU2JTN — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

In un video Alonso dice: «Ciao, sono Fernando Alonso e sono qui per restare».

The story continues. pic.twitter.com/DEtb4R2zxO — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

Alonso rinnova con l’Aston Martin

Il team principal Mike Krack ha spiegato: «Fernando è affamato di successo, è più in forma che mai e vuole rendere la Aston Martin Aramco competitiva in Formula 1. Questo accordo pluriennale con Fernando sarà fino al 2026, quando inizieremo la nostra partnership con Honda. Non vediamo l’ora di raggiungere maggiori successi insieme».

Manca solo da capire cosa succederà a Sainz, che dovrà lasciare la Ferrari il prossimo anno per far spazio a Lewis Hamilton. In merito, Marca scrive:

Dopo il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, è la seconda grande mossa di mercato in questa stagione, in attesa di ciò che deciderà Carlos Sainz. Audi lo vorrebbe nel team e l’opzione Mercedes non è esclusa.

Poche ore prima dall’annuncio del rinnovo, El Chiringuito aveva pubblicato che Alonso era vicino a una firma con la Red Bull. Lo spagnolo, però, non avrebbe voluto entrare in competizione col campione in carica Max Verstappen.

💣 BOMBAZO EN LA F1 💣 🔥 Red Bull presiona a Alonso, pero el ultimátum expirará la semana que viene. ❌ El asturiano vería atractiva la oferta si no tuviese que competir contra Verstappen. pic.twitter.com/eSplOorVYh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata