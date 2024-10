Alonso, il suo ritiro potrebbe dipendere da Verstappen (Marca)

«Non penso che Verstappen lasci la Red Bull» ha rivelato il pilota spagnolo; è benvoluto sia in Mercedes, sia come compagno di scuderia dell’olandese.

Al suo arrivo sul circuito di Suzuka per il Gp in Giappone, Fernando Alonso ha ammesso che il possibile addio di Max Verstappen dalla Red Bull potrebbe essere un segnale sul suo ritiro.

Negli ultimi mesi, scrive Marca, il futuro di Verstappen è stato messo in dubbio. Alonso inizialmente ha detto che avrebbe deciso il suo futuro “in poche settimane”, ma in Australia ha prolungato il suo contratto e ha rivelato che in estate prenderà una decisione finale. Il suo è un nome che risuona anche in Mercedes per il 2025 per sostituire Lewis Hamilton, quindi il futuro di Verstappen potrebbe essere importante ma non decisivo. In Germania si dice che Max e Fernando potrebbero condividere la scuderia dal prossimo anno.

Alonso: «Non penso che Verstappen lasci la Red Bull»

A Dazn F1 il pilota spagnolo ha dichiarato:

«Non penso che Max lasci la Red Bull. Quello che voglio ora è concentrarmi su questa gara, prima di prendere una decisione se continuerò a correre e dove avrò le migliori possibilità».

“Max Verstappen ha una sorprendente clausola nel suo contratto. Gli permette di lasciare la Red Bull se il suo compagno di scuderia Helmut Marko lascia la squadra. La notizia arriva nel momento in cui Christian Horner sta cercando di mediare una fragile pace con il manager del suo pilota di punta in un incontro a Dubai lunedì. Né Verstappen né suo padre, che vuole che Horner fuori dalla Red Bull, sono stati coinvolti nei colloqui, in vista del secondo gp della stagione in Arabia Saudita. Il fatto che il suo futuro sia legato a quello di Marko significa che l’idea di un possibile passaggio alla Mercedes non è poi così fantasiosa. Il legame contrattuale Verstappen-Marko rafforza anche il loro potere all’interno di una battaglia che sta divorando la squadra più forte sulla griglia“.

