Zhang, la Corte d’Appello di Milano dà ragione a Hong Kong: deve restituire 320 milioni di euro

Su un altro fronte, Zhang deve riuscire a ripagare il debito ad Oaktree. Altrimenti il fondo americano potrebbe rilevare l’Inter.

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, continua a prendere tempo in attesa della decisione di Oaktree. Zhang deve restituire il prestito chiesto al fondo americano entro il 20 maggio. Tuttavia il rampollo di casa Suning non ha la disponibilità per saldare il debito e ha chiesto così di posticipare la scadenza del prestito. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Oaktree non ha le giuste rassicurazioni per accetterà la ri-scadenza. Inoltre alcuni soggetti avrebbero già contattato il fondo per riscattare il club.

“Il presidente nerazzurro, infatti, era convinto di essersi giocato le carte giuste e che ormai il riscadenzamento del prestito fosse in dirittura d’arrivo. Invece è arrivata la doccia gelata di Oaktree. Il fondo americano non ritiene, almeno fino a questo momento, una garanzia sufficiente, per concedere altri 2 o 3 anni di tempo, il pagamento degli interessi accumulati e l’aumento del tasso degli stessi, dal 12% al 16% per il periodo supplementare”.

E ancora:

“Il problema però sta nelle valutazioni di Oaktree, che considera troppo rischioso lasciare l’Inter ancora nelle mani di Suning con la prospettiva di ritrovarsi nel 2026 o nel 2027 nelle stesse condizioni. L’idea emersa, insomma, è che sarebbe più vantaggioso rilevare subito l’Inter prendendosi carico della gestione e individuando un compratore disposto a pagare una cifra adeguata per ricavare un guadagno. Di sicuro alcuni soggetti si sono già fatti avanti con il fondo americano proprio in vista del possibile riscatto del club”.