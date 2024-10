Zhang sta per vincere lo scudetto ma potrebbe anche perdere l’Inter (Repubblica)

Ha sei mesi per restituire 375 milioni a Oaktree, altrimenti il fondo prenderà il controllo del club. O di forza o con un comune accordo

Zhang sta per vincere lo scudetto ma potrebbe anche perdere l’Inter. Lo scrive Repubblica che torna sul prestito del club con Oaktree.

Ecco cosa scrive Repubblica:

A maggio scade il prestito da 275 milioni più 100 di interessi di Oaktree alla proprietà Inter: in pegno le quote del clubil team londinese dedicato alle special situations, che si occupa di società in difficoltà, in stato di insolvenza o pre-insolvenza, e di debitori classificati come unlikely to pay. Tradotto: improbabile che paghino, almeno con i proventi della propria attività.

Se Zhang e Oaktree non dovessero trovare una quadra per riscadenzare il prestito, ci sono due ipotesi sul tavolo. La prima: il proprietario dell’Inter potrebbe rimborsare il creditore trovando i soldi altrove. A questo piano B stanno lavorando i due advisor di Zhang, Goldman Sachs e Raine Group, che starebbero dialogando con almeno due fondi, che potrebbero garantire i soldi necessari per chiudere il finanziamento. Ma i tempi sono stretti, per portare a termine l’operazione servirebbero sei settimane.

La seconda ipotesi è che Oaktree entri nella gestione dell’Inter. Questo scenario si potrebbe realizzare o per insolvenza di Zhang — e sarebbe l’ipotesi peggiore per l’attuale proprietà dell’Inter, che perderebbe il club — o come effetto di un accordo fra le parti. Di certo, la definizione della situazione si avrà a breve. L’intenzione di Oaktree era di chiudere la vicenda entro metà marzo, termine che è poi stato spostato di due settimane. Per l’inizio di aprile si avrà una soluzione. Ci sarebbe poi la possibilità teorica che il club sia venduto a breve, ma nessuno ha fatto una due diligence sulla società negli ultimi tre anni.

Zhang rischia di perdere l’Inter, Oaktree non è convinta del suo piano di rientro. Lo scrive il Corriere dello Sport con Pietro Guadagno.

Per Steven Zhang si fa più dura tenere l’Inter. Al momento, infatti, Oaktree non è convinta della proposta messa sul tavolo dal presidente nerazzurro. Attenzione, lo scenario può ancora cambiare, tenuto conto che al termine del prestito (20 maggio) mancano ancora due mesi e che, trattandosi di un riscadenzamento, l’operazione si potrebbe concludere anche in tempi ristretti. Resta il fatto, però, che le argomentazioni presentate da Suning, ad oggi, non sembrano sufficienti per smuovere le resistenze del fondo americano.

Cosa aveva offerto

Facendo un passo indietro, Zhang jr aveva offerto ad Oaktree il saldo immediato degli interessi accumulati fino alla scadenza, vale a dire circa 100 milioni di euro, calcolando il 12% annuo sui 275 milioni ottenuti nel maggio 2021. E, in cambio, spostare la scadenza per restituire tutto il denaro al 2026 o al 2027, aumentando il tasso al 16%, circa altri 45 milioni all’anno. Di fronte alle resistenze del fondo americano, negli ultimi giorni, il presidente nerazzurro avrebbe pure dato la disponibilità ad alzare ulteriormente il tasso addirittura al 20% e quindi impegnandosi per quasi 60 milioni all’anno.

Ma pare che neanche questa proposta abbia scaldato i vertici del fondo statunitense.

Pare che le valutazioni di Oaktree siano cambiate. Nel senso che sta prevalendo il timore che, proseguendo con questo tipo di gestione, il valore del club possa abbassarsi, complicando ulteriormente le possibilità di individuare un investitore non solo disposto a rilevare l’Inter, ma anche a pagare quanto vorrebbe il fondo americano.

