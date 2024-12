Inter, Zhang vuole rinegoziare la scadenza del prestito con Oaktree (Tuttosport)

Posticipare la data in cui restituire il tutto aumenta la somma finale da restituire ma Zhang è sicuro di aumentare gli introiti nel futuro

Zhang vuole rinegoziare la scadenza del prestito con Oaktre chiesto per rimpinguare le casse dell’Inter dopo il Covid. La scadenza ad oggi è fissata al 20 di maggio. Posticiparla significa aumentare la cifra finale da restituire. Il presidente dell’Inter però è fiducioso visti i risultati sportivi della squadre e i maggiori introiti grazie alle partecipazioni alle competizioni internazionali. Ne parla Tuttosport.

Spostare la scadenza del prestito in attesa di migliori prospettive future

Scrive Libero:

“Steven Zhang in vista del 20 maggio, quando scadrà il termine ultimo per restituire a Oaktree il prestito ottenuto nel 2021, starebbe valutando con lo stesso fondo statunitense non solo l’opzione rifinanziamento, quanto un riscadenziamento, ovvero rinegoziare la scadenza del prestito, ovviamente con l’applicazione di un tasso d’interesse più elevato. […] Spostando la scadenza non beneficerebbe

di una nuova iniezione di denaro, ma posticiperebbe la data in cui restituire il tutto. Chiaramente la somma finale diventerebbe più alta per l’aumento del tasso d’interesse, ma evidentemente quanto accaduto negli ultimi dodici mesi ha migliorato la gestione economica ordinaria del club e le prospettive future, in questo senso, non sono da meno”.

Zhang ha cinque mesi per trovare i soldi, sennò l’Inter diventa di proprietà di Oaktree. Lo scrive Repubblica a firma Franco Vanni che fa un riepilogo della situazione nerazzurra. Ecco cosa scrive Repubblica.

Due mesi per trovare un nuovo finanziamento, chiudere il prestito di Oaktree in scadenza a maggio, ed evitare di vendere il club. O peggio, di lasciarlo al fondo americano che ha in pegno le azioni. È fine febbraio la scadenza che hanno Steven Zhang — a Nanchino da giugno, ma in contatto quotidiano con i manager dell’Inter — e l’advisor Goldman Sachs. Individuato il nuovo prestatore, serviranno almeno sei settimane per strutturare l’operazione. Da qui, la necessità di fare in fretta.

Maggio è vicino. Nelle stesse settimane della fine del campionato, quando si saprà se Simone Inzaghi e la squadra saranno riusciti a vincere lo scudetto, Oaktree pretenderà la restituzione dei 275 milioni che nel 2021 ha concesso alla società lussemburghese tramite cui la famiglia Zhang controlla il club, più gli interessi al 12 per cento. Se a marzo non si sarà trovato chi presti nuovi soldi, e sempre che la proprietà cinese non chiuda il debito con Oaktree di tasca propria, sul tavolo resterebbe l’ipotesi della cessione del club

