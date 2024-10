Xavi contro la stampa spagnola: querela il giornalista Jabois: «A El Larguero ha raccontato bugie»

Jabois aveva dichiarato di aver ricevuto messaggi dal tecnico su un articolo che aveva scritto su El Pais.

L’allenatore del Barcellona Xavi ha presentato una querela verso il giornalista Manuel Jabois di El País e Cadena Ser per le sue affermazioni su ‘El Larguero‘, in cui ha dichiarato di aver ricevuto messaggi dal tecnico su un articolo.

Relevo scrive:

L’allenatore del Barcellona è stato molto critico nei confronti della stampa da ottobre e ha deciso di presentare una querela, considerando queste dichiarazioni completamente false e attaccando il diritto all’onore. All’origine dei fatti c’è la vittoria contro il Napoli. Xavi si riferisce, senza citare il nome del giornalista, a un articolo di Ramon Besa su El País in cui parlava dell’andamento fallimentare del Barça negli ultimi anni.

Jabois condanna Xavi

Marca scrive che “ora, un altro giornalista ha denunciato il modo di procedere di Xavi Hernández con la stampa quando vengono scritti articoli che l’allenatore del Barça considera inappropriati. In questa occasione è stato Manuel Jabois, di ‘El País’ , ad ammettere di aver ricevuto messaggi dall’allenatore del Barça.

«È stato Xavi, non dirò cosa mi ha detto perché sono messaggi inviati in privato ed è stata una cosa piuttosto volgare», ha detto Jabois a ‘El Larguero‘.

«Non gli è piaciuto un mio articolo che a mio avviso era un articolo divertente. È successo dopo l’articolo di Cristiano ‘Penaldo’ che avevo fatto contro un giocatore della mia squadra parlando dei suoi finti rigori. E poi ho detto che “le partite non erano finite finché Xaxi non scende in campo a dire chi meritava di vincere , il che tra l’altro è molto attuale. E niente, mi ha mandato dei messaggi privati».

“Giornalisti che coprono il Barcellona, che vengono dal Barça. Che facciamo adesso con il giullare della Champions?”. Ce l’aveva con uno particolare: Ramon Besa, firma di El Paìs. Lui come rappresentante di un folto gruppo di giornalisti considerati “guardiolisti”. Marca ha ricostruito tutta la polemica.

La frase ha origine da un articolo di Besa, sulla sconfitta del Barça contro lo Shakhtar ad Amburgo, alla quarta giornata della fase a gironi: “Il Barça, sconfitto contro lo Shakhtar, è il giullare d’Europa”, era il titolo.

